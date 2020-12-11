 

США обвинили Россию и Сирию в создании проблем в борьбе с терроризмом

11.12.2020, 2:04, Новости дня

Спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн выступил в четверг с утверждением, что действия РФ в Сирии якобы затрудняют борьбу с терроризмом в этой арабской республике. Соответствующие высказывания Рейберн сделал.

«Я бы сказал, что РФ и режим Асада (так США именуют правительство президента Сирии Башара Асада) делают проблему с терроризмом в Сирии еще хуже», – передает ТАСС ответ спецпосланника на вопрос модератора видеосеминара, организованного Джеймстаунским фондом, о том, что делают Москва и Дамаск для борьбы с терроризмом.

Представитель Госдепа бездоказательно заявил, что в Идлибе ведутся бомбардировки и артобстрелы «в отношении гражданского населения, инфраструктуры и вооруженных групп [оппозиции], а не террористов». «Россия и режим обстреливают [позиции] Сирийской свободной армии, даже если тех атакуют более экстремистские элементы, – сказал он. – <…> Не вижу того, чтобы РФ и режим делали много для противодействия терроризму».

Рейберн, отвечая на вопрос о механизме деконфликтинга, коснулся инцидентов между российскими и американскими военными колоннами в Сирии. «На дипломатическом уровне мы очень ясно говорим, что это ведет к росту рисков напряженности на стратегическом уровне. Не думаю, что они [Россия] этого хотят», – добавил он.

Спецпосланник рассказал о недавних консультациях в Израиле. По его версии, Иран пытается создать в Сирии «платформу для проецирования силы». «Это самая главная озабоченность Израиля касательно сирийского конфликта. <…> Мы поддерживаем право Израиля на самооборону», – сказал он.

Ранее Пентагон попытался оправдать действиями РФ переброску БМП в Сирию.



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