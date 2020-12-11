 

Мнение: Игра в evolutiolab

11.12.2020, 1:48, Разное

Давайте попробуем поиграть в evolutiolab?

Я даю ссылку на письмо, мы берем ситуацию автора. Из письма обычно ясен контекст и характер героя-героини.

Задача того, кто начинает ветку за героя-героиню – максимально точно передать характер и настрой человека, так будет проверяться (и тренироваться) ваша эмпатия.

А те, кто играют за второго, то есть за автора, должны постараться писать как нерыба, ближе к нерыбе, даже если автор рапан. Будто его неожиданно ударило молнией и он эволюционировал.

Если получится, я буду иногда предлагать для такой игры разные письма.

Формат как во всех играх. Первую строчку берете у меня, а я ее беру из письма, а дальше в разных подветках выстраиваете диалоги с автором, который стал ближе к нерыбе. Так вы пытаетесь немного отыграться за него.

Вот например, одно из сегодняшних писем.

Вот это.

Три варианта предлагаю для начала ветки. Все три – из текста письма.

Первый.

К: (в переписке) Видимо я сегодня не дойду до музея… Ну не знаю , хочешь поехали завтра к брату?

Второй.

К: (в подъезде) Надо тебе уже перестать меня провожать…

Третий.

К: (в подъезде) Для меня целоваться – это то же самое, что лечь в постель, а к этому я пока не готова. Понимаешь?

Источник: Эволюция



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