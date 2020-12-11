«Организация “Кадыровцы”»

11.12.2020, 1:20, Разное

США ввели санкции против Рамзана Кадырова, ФК «Ахмат», а также связанных с главой Чечни лиц и компаний.

Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции за нарушение прав человека против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В опубликованный американским Управлением по контролю за иностранными активами список также вошли шесть организаций и пять физлиц, связанных с Кадыровым.

Власти США расширили санкции в рамках глобального акта Магнитского. Под штрафные ограничения попали несколько компаний, которые, по данным США, контролируются Кадыровым или находятся в его собственности:

Промоутерская организация единоборств Absolute Championship Akhmat;

Клуб смешанных единоборств MMA «Ахмат»;

Футбольный клуб «Ахмат»;

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова;

ООО «Мегастройинвест»;

ООО «Чеченские минеральные воды».

Кроме того, власти Штатов называют Рамзана Кадырова «лидером организации "Кадыровцы"» и вводят санкции против лиц, вовлеченных, по данным Вашингтона, в пытки и нарушение прав человека и внесудебные казни на территории Чечни. Среди таких физлиц указаны:

Руководитель секретариата Кадырова, полковник полиции Вахит Усмаев;

Представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев;

Полномочный представитель Чечни при президенте РФ Зияд Сабсаби;

Советник Кадырова и глава центра подготовки спецназа в Гудермаесе Даниил Мартынов;

Конюх Кадырова Сатиш Симар. Он, по версии США, предоставлял Рамзану Кадырову финансовую или иную поддержку.

Санкции против официальных лиц Чечни ввел и МИД Великобритании. Королевство заморозило активы спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, генерал-майора полиции Апты Алаудинова и экс-главы полиции Аргуна Аюба Катаева. Кроме того, в британский список попало подразделение СОБР «Терек».

Бойцы СОБРа, по версии Лондона, причастны к пыткам и расправам над ЛГБТ-людьми в Чечне.

Персональные санкции за нарушение прав человека означают, что все активы перечисленных в списках людей и компаний в США будут заморожены. Граждане США также не могут финансово взаимодействовать с фигурнатами списка.

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