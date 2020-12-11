«Организация “Кадыровцы”»
11.12.2020, 1:20, Разное
США ввели санкции против Рамзана Кадырова, ФК «Ахмат», а также связанных с главой Чечни лиц и компаний.
Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции за нарушение прав человека против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
В опубликованный американским Управлением по контролю за иностранными активами список также вошли шесть организаций и пять физлиц, связанных с Кадыровым.
Власти США расширили санкции в рамках глобального акта Магнитского. Под штрафные ограничения попали несколько компаний, которые, по данным США, контролируются Кадыровым или находятся в его собственности:
Кроме того, власти Штатов называют Рамзана Кадырова «лидером организации "Кадыровцы"» и вводят санкции против лиц, вовлеченных, по данным Вашингтона, в пытки и нарушение прав человека и внесудебные казни на территории Чечни. Среди таких физлиц указаны:
Санкции против официальных лиц Чечни ввел и МИД Великобритании. Королевство заморозило активы спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, генерал-майора полиции Апты Алаудинова и экс-главы полиции Аргуна Аюба Катаева. Кроме того, в британский список попало подразделение СОБР «Терек».
Бойцы СОБРа, по версии Лондона, причастны к пыткам и расправам над ЛГБТ-людьми в Чечне.
Персональные санкции за нарушение прав человека означают, что все активы перечисленных в списках людей и компаний в США будут заморожены. Граждане США также не могут финансово взаимодействовать с фигурнатами списка.
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Источник: Новая газета
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