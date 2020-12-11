Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из-за шпионажа и кражи технологий
11.12.2020, 1:16, Новости дня
В Нидерландах двух российских дипломатов из посольства РФ в Гааге объявили персонами нон грата после обвинения в шпионаже в области высоких технологий. Об этом сообщило издание De Telegraaf со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов.
По версии голландской стороны, дипломаты работали в Службе внешней разведки России. Они были аккредитованы в качестве дипломатов при посольстве. Их действия, “очень вероятно”, нанесли ущерб организациям, в которых действовали российские информаторы, а также голландской экономике и национальной безопасности, пишет издание.
В спецслужбе Нидерландов считают, что российские шпионы создали “обширную сеть источников”, работавших в секторе высоких технологий. Люди, к которым обращались россияне, имели доступ к конфиденциальной информации. Некоторые из них получали деньги в обмен на информацию. Россиян интересовала информация об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях.
Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ ответила на депортацию дипломатов зеркально. Он называл высылку россиян из Нидерландов “очередным провокационным жестом”, пишет “Интерфакс”.
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