Fox News – больше не «российская дезинформация» — Хантер Байден признал, что против него завели дело

11.12.2020, 1:12, Новости дня

Сын избранного президента США Хантер Байден признал, что американская прокуратура проверяет его налоговые дела. Как отмечает Fox News, расследование началось ещё до президентских выборов, однако СМИ, по большей части, игнорировали эту информацию, а сам Джо Байден называл все обвинения в адрес своего сына российской уткой, в которую никто не верит.

Но сначала — экстренная новость от Fox News. Переходная команда Джо Байдена только что опубликовала заявление от лица Хантера Байдена. Оно гласит, цитирую: «Вчера я впервые узнал, что федеральная прокуратура в Делавэре уведомила моего юриста, также вчера, что расследует мои налоговые дела. Я отношусь к этому очень серьёзно, но я уверен, что профессиональная и объективная проверка этих дел покажет, что я вёл их законным и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов». Конец цитаты.

Скажем честно, кое-кто из нас это уже знал. Незадолго до выборов, прошедших в прошлом месяце, наша программа сообщала, что федеральные прокуроры завели уголовное дело о бизнес-отношениях Хантера Байдена с Китаем и не только. Мы знали, что это правда, иначе бы не говорили.

Другие новостные организации тоже знали, что это правда, но не стали этого говорить. Они ничего не сказали. Они скрыли эту новость, критически важную новость, от своих читателей и зрителей. Они не хотели повредить шансам Джо Байдена на избрание. Само Министерство юстиции отказалось подтвердить существование этого расследования, боясь обвинений во вмешательстве в политику.

Итак, ко дню выборов большинство американцев понятия не имели о том, что это вообще происходило. Они знали только, что Джо Байден отмахнулся от всей этой истории как от происков России. И что огромное количество высокопоставленных лиц в так называемом разведывательном сообществе были согласны с этой оценкой. Так заявил Джо Байден во время дебатов.

Повторюсь, то, что мы вам сейчас покажем, это вся информация о деловых связях Байденов с Китаем, которой располагало большинство избирателей в этой стране в последние недели перед выборами, когда надо было принимать решение. Смотрите.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Есть 50 бывших сотрудников национальной разведки, которые говорят, что то, в чём он меня обвиняет, это российская утка. Они сказали, что это… Четыре… Пять бывших руководителей ЦРУ, от обеих партий, заявляют, что то, что он говорит, это чушь. Никто в это не верит, кроме него и его большого друга Руди Джулиани.

Ого! То есть 50 бывших сотрудников разведки решили, что это российская чушь. Очередная славянская дезинформация, ещё один пример вмешательства Кремля в нашу священную демократию. Разведсообщество так решило, так что просто выбросьте это в мусорную корзину.

Знакомая фраза, вы много раз её слышали. На самом деле вы слышали её каждый день на протяжении нескольких лет. «Россия!!!» Но почему-то в последнее время этого особо не слышно… Если точнее, в последний месяц и восемь дней. Демократам практически неинтересно привлекать внимание к «российскому вмешательству» в эти выборы. Если «российское вмешательство» вообще было, оно оказалось не очень-то эффективным. По-видимому, Владимир Путин подвёл своего ближайшего друга в самый ответственный момент. Это больно.

На самом деле такое впечатление, что вся эта тема иностранного вмешательства больше не приоритет для Демократической партии. Заметили? Почему? Потому что теперь всем ясно, хотят они это признать или нет, что настоящая угроза для нашей страны — это не Россия. Уже 30 лет как не Россия. С лета 1991 года, когда распался Советский Союз. И утверждать обратное абсурдно и всегда было абсурдно.

Правда такова, что настоящая угроза для нашей страны исходит от коммунистического правительства Китая, у которого — и все это тоже знают! — давняя близость с элитой наших демократов. В некоторых случаях — половая близость. Да, мы смотрим на тебя, (конгрессмен США. — ИноТВ) Эрик Сволвелл, лживый ты извращенец.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2020 года.