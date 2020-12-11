NBC – аллергия пациентов на вакцину Pfeizer — плохие новости для патриотичных призывов Бориса Джонсона

11.12.2020, 1:12, Новости дня

Британские власти предупредили о риске использования вакцины от коронавируса, выпущенной компаниями Pfizer/BioTech, среди людей с серьёзной аллергией, пишет NBC. Как передаёт телеканал, аллергическая реакция возникла у двух британских медработников, получивших препарат. Известие о побочных эффектах особенно неприятно для премьер-министра страны Бориса Джонсона, призывающего британцев сделать прививку из патриотических побуждений, отмечается в репортаже.

Великобритания сделала рывок по массовому применению первой в мире вакцины, прошедшей полный цикл исследований, а первая 90-летняя получательница уехала домой счастливой. Однакоо появляется новое предупреждение о возможных побочных эффектах вакцины Pfizer/BioTech.

У двух медработников наблюдалась аллергическая анафилактическая реакция, чаще всего — сыпь и затруднённое дыхание, отличная от анафилаксии, угрожающей жизни. У обоих в анамнезе имеется серьёзная аллергия — они носят с собой шприц с адреналином. Их состояние быстро восстановилось.

Пока неясно, что вызвало аллергическую реакцию. Самые распространённые аллергены в вакцинах — консерванты и животные белки — не используются в препарате Pfizer. Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании отреагировало выпуском новых рекомендаций: людям с серьёзной аллергией на еду, лекарства или вакцины не следует делать прививку вакциной Pfizer.

ДЖУН РЕЙН, генеральный директор Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения: Если после полученного нами опыта необходимо настоять на наших советах для групп высокого риска, мы незамедлительно передадим этот совет на места.

Для премьер-министра Бориса Джонсона, который пытается убедить всех, что сделать прививку — национальный патриотический долг каждого, это шаг назад.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Я знаю, что есть масса людей, причисляющих себя к антипрививочникам. Это неправильный подход. Это безопасно, это правильный поступок, это полезно для вас и для всей страны.

Похоже, что многие британцы действительно отмахиваются от сегодняшнего предупреждения, считая, что оно мало отличается от рекомендаций в отношении других вакцин, способных вызвать аллергические реакции.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я в любом случае была решительно настроена сделать прививку, и я очень рада, что сделала её.

РИЧАРД ЭНДЖЕЛ, старший международный корреспондент NBC: И сегодня Канада, не устрашившись, стала третьей страной в мире, которая провела независимую проверку и одобрила вакцину Pfizer. Массовое распространение препарата, как ожидается, начнётся там до Рождества. Лестер?

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: Спасибо, Ричард. Обратимся к нашему старшему корреспонденту по медицинским вопросам, доктору Джону Торресу. Доктор Джон, если вакцина Pfizer будет одобрена в США, что делать людям с серьёзной аллергией?

ДЖОН ТОРРЕС, старший корреспондент NBC по медицинским вопросам: Лестер, для очень небольшой группы людей в такой реакции на вакцину, тем более на новую, нет ничего необычного. При этом я не удивлюсь, если Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов порекомендует повременить с использованием этой вакцины всем, у кого когда-либо наблюдалась серьёзная аллергическая реакция на еду, лекарство или даже домашнего питомца. Теперь у значительного числа людей имеется больше поводов для беспокойства, поэтому в Pfizer надеются оперативно выяснить, что спровоцировало такую реакцию, и определить, кому следует и — что ещё более важно — кому не следует вводить вакцину.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2020 года.