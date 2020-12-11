Fox News – в Портленде вооружённые активисты создали «автономную зону»

11.12.2020, 1:12, Новости дня

В американском городе Портленд активисты движения «Антифа» заняли территорию вокруг дома, отобранного за долги у семьи афроамериканцев и коренных американцев, передаёт Fox News. Активисты напали на полицейских, пришедших выселять бывших хозяев дома, возвели баррикады, запаслись оружием и объявили о создании «автономной зоны».

История с Автономной зоной Капитолийского холма (CHAZ) получила продолжение. Где? С нами на связи радиоведущий из Сиэтла Джейсон Рэнтс, наш давний корреспондент по CHAZ, он расскажет нам подробности. Здравствуйте, Джейсон!

ДЖЕЙСОН РЭНТС, радиоведущий: Здравствуйте! Сначала было «лето любви» в Сиэтле, а теперь, похоже, «зима недовольства» в Портленде. Если конкретнее, в северной части Портленда. Это Автономная зона Красного дома. Группа активистов движения «Антифа» оцепила радиус примерно в два — два с половиной квартала вокруг дома, отошедшего после двухлетней борьбы в собственность залогодержателя.

Этот дом принадлежал семье афроамериканцев и коренных американцев. Так что люди из «Антифа», в основном белые, считают это примером джентрификации. Нет никаких реальных доказательств, что это именно джентрификация. Однако многое свидетельствует о том, что было совершено много преступлений, когда люди отказывались покинуть дом.

Вчера полицейские пытались удалить их из дома и в конечном итоге сделали это. Правда, при этом на полицейских напало множество людей, разбивших там лагерь. Когда они отступали, протестующие «Антифа» получили много места, чтобы разбить лагерь. Сейчас они забаррикадировались. У них есть склад оружия, вооружённая охрана и готовая кухня. Так что они готовятся к тому, что это надолго.

А департамент полиции Портленда пытается понять, что именно они собираются делать. Но при этом (власти. — ИноТВ) настоятельно требуют: «Ребята, разойдитесь мирно, мы не намерены это терпеть». Так что, возможно, в ближайшие сутки полиция примет меры.



Это происходит потому, что мы это терпим. Что терпишь, то и получаешь. Если позволять детям курить траву за завтраком, они так и будут делать. Вот урок. Джейсон Рэнтс, рад был вас видеть.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2020 года.