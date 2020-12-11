Первые ханукальные свечи зажгли в Тель-Авиве и Иерусалиме

11.12.2020, 1:10, Новости дня

Первую ханукальную свечу зажгли в четверг вечером на огромном подсвечнике – ханукие – на Часовой площади в южном районе Тель-Авива Яффо. Ханукия, рассчитанная на девять свечей, расположена непосредственно у башни с часами, а в центре автомобильного круга в сотне метров от нее установлена светящаяся огнями новогодняя ель.

«Прекрасная, светлая новость на Хануку – объявленная нормализация отношений с Марокко», – передает ТАСС слова жителя Тель-Авива Цвика, приехавшего в Яффо посмотреть на ханукию. По его словам, он стал одним из первых израильтян, которые после нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) побывали в Дубае, теперь собирается на Бахрейн, а затем намерен полететь в Марокко, когда будут установлены дипломатические связи и откроется авиасообщение. «Я летел прямым рейсом из Тель- Авива в Дубай, собираюсь после праздников на Бахрейн, а там, надеюсь, уже можно будет отправиться из аэропорта Бен- Гурион прямо в Марокко», – сообщил он, отметив, что «еще в начале этого года такие планы выглядели куда фантастичнее, чем выигрыш миллиона в лото».

Главная церемония зажжения первой ханукальной свечи состоялась в четверг вечером у Стены плача в Старом городе Иерусалима с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и посла США в еврейском государстве Дэвида Фридмана. «Свет мира в первый день Хануки никогда не сиял ярче на Ближнем Востоке. Это база, на которой мы теперь можем строить мир, возобновить работу бюро по связям в Израиле и Марокко, работать как можно скорее ради установления полноценных дипломатических отношений. Мы также откроем прямое авиасообщение между Израилем и Марокко», – сказал Нетаньяху на церемонии, которую транслировали основные израильские телеканалы.

Как сообщила канцелярия премьера, правительство Израиля в четверг постановило не ужесточать на Хануку ограничения в связи с пандемией нового коронавируса. Государственная радиостанция «Кан» отмечает, что министры отклонили предложение о введении комендантского часа вечером и ночью на все восемь дней праздника. Члены кабинета решили, что потребность в дополнительных карантинных мерах возникнет только в том случае, если число заразившихся в стране превысит 2,5 тыс. человек. Врачи выявили в Израиле за последние 24 часа 2036 инфицированных коронавирусом, а общее количество заболевших достигло 351004.