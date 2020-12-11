Франция наложила миллионные штрафы на Google и Amazon

11.12.2020, 0:36, Разное

Французский регулятор выяснил, что компании размещали файлы cookie на компьютерах пользователей без их согласия. “Куки” – фрагмент данных, который отправляется веб-сервером и хранится на компьютере пользователя.

Google и Amazon не отправляли уведомлений о размещении cookie. Вспылывающие баннеры, которые должны были информировать пользователя, должных разъяснений не давали, говорится в сообщении французского регулятора.

Компаниям предоставили три месяца на устранение нарушений. За каждый день просрочки Google и Amazon будут штрафовать на 100 тысяч евро.

Ранее российский Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой возбудить дело против американской компании Google. Компания нередко блокирует страницы на видеохостинге YouTube, удаляет видео без предупреждения и не объясняет причины, а процедура апелляции не позволяет эффективно восстановить аккаунт, говорится в сообщении РОЦИТ.

В центре интернет-технологий считают, что Google злоупотребляет доминирующим положением. Действия американской компании нарушают законодательство о конкуренции, подчеркнули в РОЦИТ.

Претензии к работе Google в России есть и Роскомнадзора. Регулятор обвинил американскую компанию в цензуре отечественных СМИ. YouTube ставил на контент российских каналов пометку “нежелательное содержимое”.

Также Роскомнадзор обвинил Google в неудалении из поисковой выдачи ресурсов с запрещенной в нашей стране информцаией. Регулятор инициировал судебное разбирательство.