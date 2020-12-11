 

Франция наложила миллионные штрафы на Google и Amazon

11.12.2020, 0:36, Разное

Французский регулятор выяснил, что компании размещали файлы cookie на компьютерах пользователей без их согласия. “Куки” – фрагмент данных, который отправляется веб-сервером и хранится на компьютере пользователя.

Google и Amazon не отправляли уведомлений о размещении cookie. Вспылывающие баннеры, которые должны были информировать пользователя, должных разъяснений не давали, говорится в сообщении французского регулятора.

Компаниям предоставили три месяца на устранение нарушений. За каждый день просрочки Google и Amazon будут штрафовать на 100 тысяч евро.

Ранее российский Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой возбудить дело против американской компании Google. Компания нередко блокирует страницы на видеохостинге YouTube, удаляет видео без предупреждения и не объясняет причины, а процедура апелляции не позволяет эффективно восстановить аккаунт, говорится в сообщении РОЦИТ.

В центре интернет-технологий считают, что Google злоупотребляет доминирующим положением. Действия американской компании нарушают законодательство о конкуренции, подчеркнули в РОЦИТ.

Претензии к работе Google в России есть и Роскомнадзора. Регулятор обвинил американскую компанию в цензуре отечественных СМИ. YouTube ставил на контент российских каналов пометку “нежелательное содержимое”.

Также Роскомнадзор обвинил Google в неудалении из поисковой выдачи ресурсов с запрещенной в нашей стране информцаией. Регулятор инициировал судебное разбирательство.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Камера видеоняни засняла, как ребенок проснулся ночью и начал слушать загадочный шепот

19.07 / Пригожин поспорил с Распутиной о безголосых обезьянах в шоу-бизнесе

02.12 / Мнение: Почему рабочие не сколачиваются в профсоюзы

29.06 / Доктор Мясников предостерег от ограничений на количество никотина в электронных сигаретах

09.08 / Мнение: Что нужно для создания электромобилей в России

19.08 / Звезда сериала “Содержанки” Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов

11.08 / Apple представит iPhone 12 без 5G в начале 2021 года

05.11 / Повторное заражение COVID-19: назван влияющий фактор

03.11 / Король и королева Бутана поделились новыми портретами сыновей

30.07 / Медики рассказали о пользе ежедневного употребления фисташек для организма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска