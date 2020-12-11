 

Россиянам предложили добавить льготы по налогам

11.12.2020, 0:36, Разное

Аудиторы считают, что новый налоговый режим создаст потенциал для вывода бизнесменов из тени. После мониторинга применения налога для самозанятых в СП пришли к выводу, что для повышения его привлекательности нужно продумать дополнительные стимулы для налогоплательщиков.

Согласно отчету государственных органов, вопреки опасениям, что люди будут использовать льготный режим для ухода от налогов, массовых злоупотреблений пока не наблюдается. Однако такой риск существует.

Льготный режим предлагает выгодные ставки: 4% на доходы физических лиц, 6% на доходы юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, сообщает Ura.ru. Счетная палата предлагает предоставить самозанятым равные возможности в получении кредита и доступе к мерам поддержки, ввести специальный коэффициент-дефлятор при определении верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД.

Отметим, на 1 декабря число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,434 миллиона человек. По подсчетам, они вывели из тени в общей сложности 209 миллиардов рублей доходов.



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