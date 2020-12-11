Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

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11.12.2020, 0:26, Разное

Лидеры 27 стран Евросоюза договорились продлить экономические санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и событиями в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы Евросовета Шарля Мишеля.

Санкционный режим будет действовать еще минимум шесть месяцев. Политическое решение лидеров стран ЕС требует формального утверждения Совета ЕС.

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Экономические ограничения направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Продукция двойного назначения также попадает под действие штрафных мер.

Российские госкомпании и их дочерние структуры не могут получить доступ к европейскому рынку. Такой же режим действует в отношении оборонных структур и трех энергетических компаний РФ.

Попавшие под санкции субъекты не могут получать кредиты от европейских банков и имеют ограниченный доступ к европейским технологиям.

Источник: Новая газета



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