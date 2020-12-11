В Киеве разрезали лед на озере, чтобы спасти черепах. Видео
11.12.2020, 0:22, Новости дня
https://www.facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/videos/395732565191725/
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11.12.2020, 0:22, Новости дня
https://www.facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/videos/395732565191725/
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет
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