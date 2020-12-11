 

В Киеве разрезали лед на озере, чтобы спасти черепах. Видео

11.12.2020, 0:22, Новости дня

https://www.facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/videos/395732565191725/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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