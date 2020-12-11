Великобритания ввела санкции против трех россиян и спецотряда “Терек”

11.12.2020, 0:22, Новости дня

Великобритания 10 декабря ввела санкции против троих россиян, а также против специального отряда быстрого реагирования “Терек”. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Под ограничения попали:

спикер парламента Чечни – Магомед Даудов;

бывший глава полиции города Аргуна в Чечни – Аюб Катаев;

первый замминистра МВД по Чеченской Республике – Апти Алаудинов.

Им запрещены поездки в Великобританию, также их активы будут заморожены.

“Великобритания и наши союзники проливают свет на серьезные и систематические нарушения прав человека, совершаемые теми, кто сегодня попал под санкции. Британия будет защищать демократию, права человека и верховенство закона для добра в мире”, – заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

О санкциях объявлено в Международный день прав человека. Ограничения ввели в связи с пытками и другими нарушениями прав ЛГБТ в Чечне.

Даудов, Алаудинов и спецотряд “Терек” также внесены в американский санкционный “список Магнитского”. Минфин США 16 мая внес в санкционный “список Магнитского” чеченский спецотряд Росгвардии “Терек”. Бойцов отряда и его командира Абузайда Висмурадова в США считают причастными к внесудебным расправам над геями и пыткам в Чечне.

1 апреля 2017 года “Новая газета” опубликовала расследование о преследовании геев в Чечне. Позже газета разместила истории пострадавших и очевидцев.

Есть сведения о том, что были задержаны 160 человек, и около 50 человек были убиты, при этом достоверно подтверждена гибель двух задержанных, сообщила корреспондент издания Елена Милашина.

3 апреля экстренное собрание представителей старейшин, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни приняло “резолюцию возмездия” за публикации о преследовании геев в республике.

16 апреля Кадыров заявил, что на Чечню осуществляется массированная информационная атака со стороны “так называемых правозащитных международных организаций”.

Три французские ассоциации: Stop Нomophobie, Mousse и Comite Idaho France, – объединяющие лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, обратились в Международный уголовный суд с иском к Кадырову. Главу Чечни обвинили в “геноциде” гомосексуалов.

Кадыров в интервью американскому каналу HBO, которое было опубликовано 15 июля, ответил на вопрос о преследовании гомосексуалов в Чечне. “Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас”, – сказал он.