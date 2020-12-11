 

Великобритания ввела санкции против трех россиян и спецотряда “Терек”

11.12.2020, 0:22, Новости дня

Великобритания 10 декабря ввела санкции против троих россиян, а также против специального отряда быстрого реагирования “Терек”. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Под ограничения попали:

спикер парламента Чечни – Магомед Даудов;
бывший глава полиции города Аргуна в Чечни – Аюб Катаев;
первый замминистра МВД по Чеченской Республике – Апти Алаудинов.

Им запрещены поездки в Великобританию, также их активы будут заморожены.

“Великобритания и наши союзники проливают свет на серьезные и систематические нарушения прав человека, совершаемые теми, кто сегодня попал под санкции. Британия будет защищать демократию, права человека и верховенство закона для добра в мире”, – заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

О санкциях объявлено в Международный день прав человека. Ограничения ввели в связи с пытками и другими нарушениями прав ЛГБТ в Чечне. 

Даудов, Алаудинов и спецотряд “Терек” также внесены в американский санкционный “список Магнитского”. Минфин США 16 мая внес в санкционный “список Магнитского” чеченский спецотряд Росгвардии “Терек”. Бойцов отряда и его командира Абузайда Висмурадова в США считают причастными к внесудебным расправам над геями и пыткам в Чечне.

1 апреля 2017 года “Новая газета” опубликовала расследование о преследовании геев в Чечне. Позже газета разместила истории пострадавших и очевидцев.

Есть сведения о том, что были задержаны 160 человек, и около 50 человек были убиты, при этом достоверно подтверждена гибель двух задержанных, сообщила корреспондент издания Елена Милашина.

3 апреля экстренное собрание представителей старейшин, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни приняло “резолюцию возмездия” за публикации о преследовании геев в республике.

16 апреля Кадыров заявил, что на Чечню осуществляется массированная информационная атака со стороны “так называемых правозащитных международных организаций”.

Три французские ассоциации: Stop Нomophobie, Mousse и Comite Idaho France, – объединяющие лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, обратились в Международный уголовный суд с иском к Кадырову. Главу Чечни обвинили в “геноциде” гомосексуалов.

Кадыров в интервью американскому каналу HBO, которое было опубликовано 15 июля, ответил на вопрос о преследовании гомосексуалов в Чечне. “Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Житомире ослабляют карантин, открываются гостиницы и ТРЦ

07.10 / В пробах воды на Камчатке не нашли следов ядовитых веществ

28.10 / Новый Renault Duster вновь замечен на тестах в России

05.10 / Пашинян позвонил Путину

10.09 / В Кремле ответили на вопрос об объединении Петербурга и Ленобласти

11.11 / Дегтярев поручил не допустить роста цен на лекарства в Хабаровском крае

03.07 / Путин пообещал поддержку лишившимся вкладов россиянам

18.07 / VOAэкспресс 17 июля 2020

23.08 / Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

25.06 / Гаагский прокурор обвинил президента Косово в военных преступлениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска