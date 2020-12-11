Пентагон назвал размеры военного флота США к началу 2030-х

11.12.2020, 0:16, Новости дня

Флот США достигнет численности в 355 кораблей к началу следующего десятилетия, это укладывается в стратегию сдерживания Китая и России, сообщил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист.

Министерство флота – структурное подразделение Пентагона – распространило в четверг 30-летний план, который предполагает повышение числа кораблей с примерно 290 до 355.

«Хотя мы достигнем цифры в 355 кораблей к началу 2030-х, план означает больше, чем просто число кораблей», – передает РИА «Новости» слова Норкуиста. По его словам, флоту потребуются в том числе и беспилотные корабли, ускоренное строительство подводных лодок, модернизированные военные самолеты, продление срока службы крейсеров и повышение числа эсминцев.

«Тридцатилетний план строительства кораблей соответствует стратегии национальной обороны, которая признает Китай и Россию почти равными нам по силе угрозами», – отметил Норкуист. Он напомнил также, что минобороны США перераспределило более 45 миллиардов долларов на строительство кораблей.

Напомним, 2 декабря США объявили о создании Атлантического флота для противостояния России. На следующий день все корабли Черноморского флота начали учения в море или пунктах базирования, в ходе которых планировалось в том числе отработать ведение морского боя и ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий.