 

Киев призвал вывести российских миротворцев из Приднестровья

11.12.2020, 0:16, Новости дня

Украина продолжит поддерживать территориальную целостность Молдавии и настаивать на выводе российских миротворцев из Приднестровья, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Во время визита в Кишинев он встретился с главой МИД Молдавии Аурелием Чокоем. Кулеба заявил, что Украина «совместно» с Молдавией будет «настаивать на выводе российских войск». Также обсуждался визит избранного президента Молдавии Майи Санду на Украину. Кулеба предложил Санду поучаствовать в деятельности так называемой Крымской платформы, инициированной Киевом, передает РИА «Новости».

Напомним, в Верховной раде создано межфракционное объединение «Крымская платформа». Сопредседателями объединения стали депутаты фракций «Голос», «Европейская солидарность» и «Слуга народа», среди которых предсказуемо оказался экс-глава запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. 

Санду заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД заявили, что планы Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.



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