Мнение: Хрень без масла

11.12.2020, 0:10, Разное

Нарастание идиотизма во всем мире дает, казалось бы, шанс нашей бедовой РФ; ведь если все вокруг стремительно глупеют, для превращения в «самую умную нацию» достаточно всего лишь хотя бы сохранять свой прежний, невеликий интеллектуальный уровень; продержишься сколь-нибудь длительное время – и вуаля, будешь учить одичавших американцев или европейцев издавать членораздельные звуки, попутно подбирая у них из-под носа все, что плохо лежит и чем они забудут как пользоваться. Вот он, путь к процветанию!

Но нет, как всегда; вместо того, чтобы тихо отсидеться в сторонке, Россия опять решила стремительно ворваться в ряды лидеров всеобщей деградации. В любимой нашей сфере – экономике. И проверенными путями: почуяв, что авторитеты массово начали терять штаны и лаять по-собачьи, стесняться некого – российская «элита» задумала заняться любимым делом – строить коммунизм.

Начали тоже как обычно – с главного: постановили зафиксировать цены. А то действительно – растут, собаки. Поэтому – по старому армейскому анекдоту: «Цены, стой! Раз-два!» Сначала выступил великой вождь и нацлидер, горестно посетовал, что людишки, дескать, «не могут покупать все, к чему привыкли». А потом устроили телерадиоперформанс Мишустина, который как бы «провел заседание правительства» и там под камеры и под запись раздавал поручения – догнать цены, остановить и привести к нему для допроса.

Обстановка «погружение в дурдом», надо сказать, была воссоздана качественно и очень близко к реальности; сидишь вроде у себя дома, слушаешь – и чувствуешь, что ты уже ТАМ. Хотя, сделав некоторое усилие, все же понимаешь, что эта вся игра в «красных комиссаров» – не более чем очередной глюк цифровизации, и товарищ Мишустян в красных галифе, тычущий наганом в красные рожи своих «министров» – компьютерная анимация, а не реальный вороватый мытарь, накосивший себе непонятно на чем десяток деревянных миллиардов за время бескорыстного труда на госслужбе.

Однако нагадить они все равно смогут, тут спору нет. Уже постановили, что «зафиксируют» цены на сахар и подсолнечное масло. Опять сахар! Народ, видимо, массово стал переходить на самогонку (давно пора!) – а иначе с чего рост цен именно на сладкое?! «Почему своевременно не приняли меры, упустили время?!» – разоряется Мишустин. Жаль не добавляет про талоны. Талоны на сахар – как же без них?!

Интересен набор, по которым у идиотов из правительства «наибольшая озабоченность»: сахар, подсолнечное масло, мука, макароны. Такой «набор безработного диабетика», он же – русский народ. Добавить сюда еще помидоры – на них тоже ополчилось правительство, но из другой его дочерней шайки – таможенно-санитарной: собираются «учить» Азербайджан, запрещая россиянам есть помидоры зимой.

Итог всех усилий, если они, не дай бог, действительно станут предприниматься, очевиден уже сейчас: все, на что зафиксируют цены – исчезнет из свободной продажи. Плюс опять же помидоры, которых просто не будет. Жарить-то на чем придется – на сливочном?! О, дебилы…

Просто нет слов. И – все ведь понятно, почему: к выборам готовятся. Рейтинг у ЕР слишком маленький… Надо показать народу «заботу».

Некуда, решительно некуда спастись от идиотов.