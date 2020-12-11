Контакт с НЛО в Фалкон-Лейк 20 мая 1967 года

11.12.2020, 6:45, Разное

Случаев, когда люди объявляют, что видели НЛО, немало. Но редко их рассказы подкрепляются дополнительными фактами или свидетельствами. Случай со Стефаном Михалаком – один из таких немногих.

Нестандартное развлечение в национальном парке Уайтшелл

Канадский национальный парк Уайтшелл находится в провинции Манитоба, чуть восточнее Виннипега. В южной части парка на берегу озера Фалкон лежит поселок Фалкон-Лейк. Таких парков в богатой лесами и озерами Канаде сотни. Туда часто приезжают любители спортивной рыбалки и туристы.

Но есть у Уайтшелла изюминка. На его территории выходят на поверхность серебряные жилы. Так что если вы хотите почувствовать себя старателем, пережить несколько часов «золотой лихорадки» – добро пожаловать в Уайтшелл. Правда, больше 1 кг серебра вынести вам не дадут бдительные сотрудники парка, но люди сюда едут не за серебром, а за острыми ощущениями. Одним их таких туристов-«золотоискателей» и был Стефан Михалак, 51-летной эмигрант из Польши, работавший во время войны на английскую разведку, а в 1967 году – механик “Inland Cement Company”.

Стефан приехал в парк вечером 19 мая 1967 года. Переночевав в отеле, он утром следующего дня отправился вглубь парка, чтобы погрузиться в атмосферу «золотой лихорадки» и в полной мере почувствовать себя героем рассказов Джека Лондона и Брет Гарта. Около 12 часов дня измученный Стефан решил сделать перерыв, выбрал удобное место на скальном выступе и достал из рюкзака термос с кофе и бутерброды. Внимание его привлек гогот диких гусей. Михалак поднял голову и увидел два проплывающих в небе сигарообразных НЛО.

Контакт третьего рода

Аппараты испускали красное свечение, один, повисев несколько минут в воздухе, полетел на запад, а второй пошел на снижение и приземлился в 160 футах от Стефана. (1 фут – 30,48см.)

Объект оказался не сигарой, а классической летающей тарелкой: плоским диском около 40 футов в диаметре и 10 толщиной, и с куполом высотой около 3 футов. НЛО постоянно менял цвет с красного на оранжевый, золотистый и серый. В обшивке НЛО были отверстия, испускавшие яркое свечение (Стефан даже надел защитные очки). От объекта шел сильный поток горячего воздуха, пахло серой. Михалак слышал шум работающего мотора и свист всасываемого воздуха.

В течение 30 минут Стефан лихорадочно зарисовывал объект, а затем решил подойти к нему поближе. Он коснулся стенки одетой в перчатку рукой – и отдернул ее: стенка была неимоверно горячей, перчатка оплавилась. Обойдя НЛО, он увидел отверстие размером 2х3 фута. Заглянув внутрь, он увидел панели с множеством мигающих индикаторов, внутреннее пространство корабля пронизывали пучки света. Стефан услышал голоса.

Голоса показались ему человеческими, и Стефан решил, что в парке совершил аварийную посадку испытываемый секретный летательный аппарат США. Михалак постучал по обшивке геологическим молотком: «Что, янки, проблемы? Выходите и посмотрим, что тут можно сделать». Вместо ответа раздалось жужжание и три панели, сойдясь, закрыли отверстие – Стефан еле успел убрать голову. Объект поднялся, развернулся, из отверстия, напоминавшего вентиляционную решетку, вырвался поток горячего газа. Стефан начал судорожно срывать с себя прожженные рубашку и майку. Объект ушел ввысь, оставив после себя запах перегоревшей электропроводки.

Вся эта история могла бы стать еще одним рассказом помешанного на НЛО энтузиаста, если бы не ожоги на теле Михалака и странная болезнь – последствия контакта.

Странная болезнь

С большим трудом в тот день Стефан добрался до мотеля. По дороге его тошнило, несколько раз вырвало. В поселке врача не было, и турист решил вернуться домой, о чем сообщил по телефону семье. Встретивший его в Виннипеге сын немедленно повез отца в больницу.

Михалак стал загадкой для медиков. Все попытки есть заканчивались рвотой. От тела исходило страшное зловоние. За неделю Стефан потерял более 10 кг, периодически терял сознание. Михалак держался только на уколах обезболивающего. Только к концу второй недели дела пошли на поправку.

В конце сентября события 20 мая вновь дали о себе знать: тело Стефана приобрело фиолетовый оттенок и так распухло, что он перестал влезать в свои рубашки. Михалак лег в клинику. К счастью, через несколько недель тело его вернулось в норму.

В течение 2-х последующих лет его неоднократно обследовали врачи США и Канады. Стефана признали психически здоровым, не склонным к бреду или галлюцинациям, а вот далее – одни загадки. 100%-й причины недомогания Стефана медики так и не определили. Исследовавший его радиолог Гораций Дадли считает, что Михалак кроме прочего воздействия подвергся радиоактивному гамма-излучению и получил дозу 100-200 рентген. Но эта версия объясняет лишь часть симптомов болезни Михалака, но не все.

Экспедиции на место происшествия

Первая попытка найти место посадки НЛО была предпринята в конце мая. Еще не оправившегося от последствий встречи Стефана посадили в вертолет и совершили облет района поселка Фалкон-Лейк. С воздуха Стефан не смог указать место происшествия, что дало повод обвинить его в мошенничестве. Поправившись, Стефан в составе исследовательской группы вновь посетил парк Уайтшелл и место было найдено. Нашли брошенные вещи Стефана и выжженную круглую площадку диаметром 15 футов. Пробы грунта, взятые из ее центра показали наличие радия-226.

Итог

Стефан Михалак скончался в возрасте 83 лет в 1999 году. До последнего дня своей жизни он утверждал, что говорил правду. Многочисленные комиссии также неизменно признавали, что не нашли свидетельств, позволяющих поставить под сомнение рассказанную им историю. Дело о происшествии в Фалкон-Лейке до сегодняшнего дня остается таинственным, неразгаданным, и не опровергнутым.