Оружие “цивилизации богов”

11.12.2020, 7:05, Разное

Сведения об этих древних артефактах были получены в 1929 году во время допроса троцкиста Я.Блюмкина, ранее участвовавшего в экспедициях НКВД в Тибет, в связи с продажей им секретных сведений об оружии “цивилизации богов” немецкой и японской разведкам. Предательство Я.Блюмкина по сути позволило выйти руководству III Рейха на высокие технологии “цивилизации богов”, которые позднее были использованы нацистами для создания тайной базы в Антарктиде, а также – для создания различных образцов “оружия возмездия”.

Для того, чтобы понять о чем именно идет здесь речь, предлагаю обратиться к фрагменту допроса этого предателя, приведенного в книге “Опрокинутый мир” доктора исторических наук Л.Ивашова. Вот, что по этому вопросу объяснил сам обвиняемый:

“Как я уже говорил своему следователю, в командировке в Тибет 1925 года с распоряжения главы Тибетского государства Далай-ламы 13, меня провели в подземные залы и показали некоторые так называемые артефакты – оружие богов, сохранившееся на Земле с 15-20 тысяч лет до нашей эры. Это оружие хранится в отдельных залах. Я подробно писал об этом в своих отчетах…

Характеристика оружия примерно следующая:

1. Гигантские щипцы – “Ваджару”. С их помощью осуществляется плавка драгоценных металлов. Если плавить золото при температуре поверхности солнца (6 тысяч градусов С), то золото на 70 секунд вспыхивает и превращается в порошок. Этот порошок использовался при строительстве передвижных огромных каменных платформ. Если на платформу насыпать этот порошок, то ее вес терялся до минимума. Порошок также применяли в медицине при лечении неизлечимых болезней и для избранных – в основном вожди его употребляли в пищу, чтобы продлить себе жизнь.

2. Колокол – так называемый “Шу-дзы”, с помощью которого можно ослепить на время большое войско или целую армию. Способ его действия заключается в трансформации электромагнитных волн на определенной частоте, которую не воспринимает человеческое ухо, а действует непосредственно на мозг. Это очень странное оружие. При его помощи индийский пророк Арджуна выигрывал большие сражения, приводя врагов в панику.

Как действует это оружие я не видел. Я видел сами агрегаты в подземных залах, а член Совета Тибета давал мне пояснения относительно технических характеристик, которые я передал немцам, а точнее представителю германской военной разведки господину фон Штильхе. С Штильхе я познакомился в Европе в закордонной командировке.

Кроме технических характеристик этих двух агрегатов я передал Штильхе также сведения еще об одном оружии богов. Это оружие осталось примерно с 8-10 тысяч лет до нашей эры, оно было обнаружено в подземных городах подо льдами Антарктиды в районе Земли Королевы Мод. Как мне известно для того, чтобы попасть туда, необходим ключ и обряд посвящения, так как это место охраняется стражей.

Эти устройства могут передвигаться как под водой, так и по воздуху, причем делают это с огромной скоростью. Они передвигаются на специальных летательных аппаратах круглой формы, которые не похожи на самолеты и аэропланы известные нам. Технические характеристики их я тоже сообщил Штильхе…

Мною также было сообщено Штильхе об объектах, которые располагаются во всех частях света в горах. С помощью этих объектов в один момент можно уничтожить на земле все города и промышленные центры всех стран независимо от государственного и социального строя. Насколько я понял из разъяснений в Штабе и как я указывал об этом в своих статьях, во всех частях света располагаются врытые в горы сферы из особо прочного металла, который невозможно ни распилить, ни взорвать.

Внутри этих сфер находятся определенные механизмы, которые при их включении вырабатывают облако, похожее на солнце. Это облако вырывается в атмосферу, оно управляемо, т.е. может двигаться по определенной траектории. В необходимом месте оно взрывается. Это произошло в 1904 году в Тунгуске, там как раз взрывалось такое вот “облако солнце”, которое вылетело несколькими часами ранее из подземной сферы в Якутии. Кто и как управляет оружием мне неизвестно”.

Теперь становится вполне понятным гриф “секретно”, наложенный на официальные исследования артефактов древних цивилизаций, а также, почему на официальном уровне все эти исследования и сами артефакты замалчиваются или отрицаются. Вполне понятными становятся и целенаправленные кампании по фальсификации нашей настоящей истории. К тому же, эти сведения проливают свет на вопрос о том, что за аппараты атаковали эскадру американского адмирала Ричарда Берда возле Земли Королевы Мод в 1947 году.

Вот только секретами высоких технологий древних допотопных цивилизаций стремится единолично владеть мировая “элитка” для достижения мировой власти над человечеством и господства на планете. Вот почему необходимо открывать для человечества знания о древних высокоразвитых цивилизациях Земли, нашей подлинной истории и высоких технологиях древности, которые от нас столь старательно пытаются утаить.

Что же касается самого “оружия богов”, то наверняка оно охраняется разумными внеземными силами для того, чтобы не допустить гибели человечества в разрушительной войне на самоуничтожение, которую обязательно постараются развязать представители мировой “элитки”.