Наги – следы рептилоидов в Индии

11.12.2020, 6:55, Разное

Многие индийские храмы украшены изображениями полузмей-полулюдей. Это не может не привлечь внимание.

Легенды говорят, что раса нагов появилась от брака мудреца Кашьяпы и его жены Кадру. Наги были очень мудры, они выбрали в качестве своего обиталища подземелья. Полузмеи обладали несметными сокровищами.

В Махабхарате есть миф о том, что наги получили бессмертие. Есть история о том, что Будда общался с нагами. Царица нагов укрыла его от дождя во время длительной медитации.

Индийские брамины называют нагов своими учителями. В древних мифах говориться, что брамины, придя на территорию Индостана встретили “племя мудрых людей, полубогов, полудемонов”. И лишь самые мудрые из людей удостоились общения с представителями этой расы.

По преданию наги умеют принимать человеческий облик, выдать их может только вертикальный зрачок. Поэтому достаточно хорошо внедряются в человеческое общество. Раньше это никого не смущало: представители царствующих династий Индии с удовольствием брали в жены нагини, которые принимали облик прекрасных зеленоглазых женщин и отличались большой мудростью.

Кстати, не только у индийцев есть легенды о прекрасных нагах, стерегущих несметные сокровища. Вспомним нашу хозяйку Медной горы или принца-полоза. Или наше славянское поверье, что в праздник Сдвижения, осенью перед наступлением холодов, нельзя ходить в лес, так как змеи в этот день собираются вместе и уползают под землю зимовать. И тому, кто их увидит не поздоровится. Если же свидетельницей змеиного праздника станет девушка, то принц-полоз возьмет ее в жены и уведет с собой в подземелье.

Само слово “наг” у многих народов, в том числе Сибири, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки означает “змей”, “мудрый”, “учитель”. В этом тоже есть определенный смысл. Возможно, что наги селились на территории всей Азии вплоть до вод Северного-ледовитого океана, когда климат был другой, на территории Америки (американские индейцы тоже очень почитали змеев, на пирамидах также присутствуют изображения змее-людей). Есть следы поклонения нагам, например, на Алтае.

Но со сменой климата наги стали жить южнее. в Индии особенно много топонимов с корнем “наг”. Страна нагов называется Нагадвипа. Есть легенды и об огромном подземном городе нагов, который существует до сих пор.

Может быть представитель этой расы до сих пор живут среди нас, принимая человеческий облик. Однако, некоторые особенности все-таки их выдают. И, возможно, то, что они среди нас не так плохо. Ведь наги мудры и справедливы. Может быть, они приходят в наш мир, чтобы наставить человечество на путь истинный?