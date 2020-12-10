 

Ахеджакова сравнила Лукашенко со Сталиным: Не знаю, кто хуже

10.12.2020, 23:42, Разное

Лия Ахеджакова, как и многие люди, шокирована тем, что происходит в Белоруссии. Народная артистка России уверена, что людей довел до такого состояния президент Александр Лукашенко, который не оправдал их надежд.

Актриса едва сдерживает эмоции, когда вспоминает дни после президентских выборов 9 августа. Тогда силовики избивали протестующих граждан. По мнению Ахеджаковой, Лукашенко ничем не лучше Иосифа Сталина, которого многие считают диктатором. “Я даже не знаю, кто хуже”, – сказала артистка.

Журналисты поинтересовались у Ахеджаковой, на самом ли деле она в возрасте 10 лет писала письмо Иосифу Виссарионовичу и просила его выслать лекарство от туберкулеза для матери и тети. Актриса не стала скрывать, что такая просьба была, но тогда откликнулся другой человек, который прочитал ее обращение.

По словам Лии Меджидовны, кто-то договорился с рижским заводом, который производил этот препарат, и привез ее семье. Поэтому для народной артистки Иосиф Сталин остается человеком, который лишь расстреливал людей. “Это то же, что и Александр Лукашенко”, – заявила Лия Ахеджакова.



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