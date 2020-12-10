В Москве за сутки умерли 77 больных с коронавирусом

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10.12.2020, 23:22, Новости дня

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – передает ТАСС сообщение штаба.

Всего в столице умерли 9 722 человека с коронавирусом.

Ранее в четверг в сообщении штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в РФ выявлено 27927 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 2569126 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2033669 человек, из них 25 877 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 562 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 45 280 человек.

Накануне, 9 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26190. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1737.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.  



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