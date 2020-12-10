Саммит глав государств ЕС продлил экономические санкции против России

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10.12.2020, 23:22, Новости дня

Саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России, сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

«На саммите – соглашение по заключениям об отношениях ЕС и США и продлению санкций против России», – передает РИА «Новости» слова Лейтса.

В конце ноября источник сообщал, что Европейский союз намерен продлить санкции против РФ на полгода по стандартной процедуре в ходе саммита ЕС.

Летом постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.



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