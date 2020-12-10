В Подмосковье мужчина изрубил топором 12 машин

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10.12.2020, 22:48, Разное

На стоянку одного из торговых центров на Пролетарском проспекте города Щелково Московской области пришел ранее судимый 41-летний уроженец Пензенской области. С собой мужчина захватил топор. Он успел побить окна 12 стоящим там машинам, передает “Радио 1”. Полицейские поспешили на место происшествия и благодаря оперативному прибытию им удалось задержать хулигана. Теперь ему предстоит ответить за содеянное по закону.



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