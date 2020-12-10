Присяжные оправдали врачей Белую и Сушкевич, обвиняемых в убийстве недоношенного ребенка

10.12.2020, 22:44, Разное



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Прогремевшее на всю страну «дело врачей» Белой и Сушкевич началось в ноябре 2018 году после смерти недоношенного ребенка. Реанимационная бригада, в состав которой входила Сушкевич, была вызвана для оказания лечебно-консультативной помощи и перевода ребенка в перинатальный центр. Однако спасти младенца не удалось.

Следственный комитет выдвинул версию о смерти ребенка из-за халатности Елены Белой. Якобы по ее приказу Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния после чего внесла в историю родов данные о мертворождении, чтобы не портить статистику медучреждения. В июне 2019 года следователи обвинили врачей в организации умышленного убийства ребенка (п. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Сушкевич — еще и в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей грозило пожизненное лишение свободы. Почти два года обе женщины находились под домашним арестом, медики по всей стране проводили акции в их поддержку.

Судебное следствие по уголовному делу завершилось 20 ноября. Сегодня, 10 декабря, присяжные вынесли оправдательный вердикт, сообщает портал Klops.ru. Своей вины врачи не признали.

«Я не совершала убийства ребенка, магнезию я ему не вводила, и меня никто не просил этого делать, – сказала Элина Сушкевич. – Ребенок Ахмедов — это ребенок с экстремальной массой тела. Я оказывала ему всю необходимую помощь. Смерть наступила из-за состояния, которое у него было».

Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без участия присяжных. В ближайшие дни на основании их вердикта будет вынесен оправдательный приговор.