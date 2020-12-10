“Я уже не могу ржать”. Кошкина рассказала, что глава Днепропетровской ОГА рекламировал в РФ “своеобразные товары” и снимался в “Давай поженимся”

10.12.2020, 22:34, Новости дня

Главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина на своей странице в Facebook рассказала, что глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко рекламировал в РФ “своеобразные товары” и снимался в программе “Давай поженимся”.

“Приходит нам позавчера запрос на интервью. Дескать, здравствуйте, я – пресс-секретарь губернатора такой-то области, хочу предложить вам интервью с нашим прогрессивным, молодым руководителем, давайте говорить о децентрализации, COVID-19, локдауне, ромашках – космосе – всем прекрасном… Начнем с того, что Украина – не Россия, губернаторов у нас нет. И когда пресс-секретарь так называет своего босса (даже с учетом того, что в просторечии сей термин используется), это как минимум странно. Ну, ок, ладно. Все ж глава ОГА важной области – не последний типа человек. Прежде чем принять решение (да – нет), начала гуглить, проверять, спрашивать. Ээх. Лучше б я этого не делала”, – написала Кошкина.

По ее словам, от полученной информации у нее “осталась психотравма”.

“Значит, знакомьтесь. Александр Бондаренко, глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019-го). 33 года. Сам себя при этом титрует как “политик”. Еще бы “государственным деятелем” подписал, ей-богу. Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей – гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа “Давай поженимся”… Зараза, вынуждена была из-за него посмотреть программу “Давай поженимся”. В “визитке” он там “признается, что хочет купить виноградник и яхту в Испании. Чувак, Днепр – не Испания, там полно лодок, но виноград не растет, ты явно географию перепутал!” – отметила журналистка.

При этом она иронично выразила сожаление о несостоявшемся интервью.

“Почти полтора года на должности главы Днепровской ОГА. Вынесло волной… В среду Кабмин утвердил на должность главы Днепровской ОГА Валентина Резниченко. В пятницу ожидается указ президента о назначении. Как жаль – как жаль, так мы и не побеседовали с молодым “политиком” Бондаренко о децентрализации – COVID-19 – выборах. Жизнь – боль”, – резюмировала Кошкина.

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/4010068935682244

В комментариях Бондаренко ответил на пост Кошкиной.

“Благодарен вам за внимание к моей персоне. Я по-прежнему готов к интервью. Не думаю, что вы хорошо разобрались в том, что происходило в Днепропетровской области за последний год, во взаимоотношениях внутри политических команд, например. Возможно, я не уделял достаточного внимания коммуникации своим значимым проектам. Больше был занят непиарной деятельностью и вовлекался лично в каждый проект, в реальную работу. Поэтому да, буду рад поделится значимыми изменениями в области за мои 15 месяцев на посту главы Днепропетровской ОГА”, – написал Бондаренко.

Также публикацию журналистки прокомментировал бывший президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич.

“Очень однобокая информация. Так нельзя подходить к освещению темы – нарушаются все правила профессиональной этики. Знаю Александра лично как президент Могилянки выпускника. Могу рекомендовать его только с положительной стороны. Умный и порядочный человек. Если есть за что критиковать по работе – это нужно делать. Но персональные нападки за время его студенчества – это другое. Вы были святой в ваши студенческие годы?” – отметил Мелешевич.

Александр Бондаренко возглавляет Днепропетровскую ОГА с сентября 2019 года. По информации “Интерфакс-Украина”, Кабмин согласовал 9 декабря его отставку.

В этот же день правительство одобрило кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА.