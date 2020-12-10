Украинская певица решила направить россиян «на путь истинный»

10.12.2020, 22:28, Новости дня

Участница украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как она пытается воздействовать на своих российских поклонников.

Певица подчеркнула, что считает позицию артистов, рассматривающих музыку вне политики, лицемерной. Санина уверена, что лететь в Россию с концертами – неприемлемо.

«Мне нравится думать, что, показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный», – передает РИА «Новости» слова артистки в интервью Youtube-каналу «Ходят слухи».

Певица считает, что благодаря тому, что она не ездит с концертами в Россию, ее слушатели «посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то».

Напомним, в ноябре украинскую певицу, участницу национального отбора на «Евровидение – 2019» Киру Мазур затравили в соцсети за сообщение на русском языке. Нападки подписчиков возмутили исполнительницу, и в ответ она заявила, что Украина «трещит по швам».