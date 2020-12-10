Мнение: Письмо: “Потенциальный крючок”

10.12.2020, 22:12, Разное

Вот одно из обещанных мужских писем на тему ложного дисбаланса.

Здесь, правда, нет ложного дисбаланса, скорее обычный и наоборот, но мог бы быть баланс за счет тикающих часиков женщины, если бы мужчина использовал свою большую фору.

druser

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Моя история о попытках стать нерыбой, о попытках прокачать ресурсы любви и секса после развода и долгого брака. Предыстория: https://evo-lutio.livejournal.com/1249472.html

(Видите, что у него с самооценкой?)

Развод с М. прошёл пару месяцев назад, совсем гладко не получилось, но сейчас отношение к М. ровное, общаемся неплохо и только по делу, недавно вот встретились, почти не взволновало. Кажется, искренне делю жизнь на «хорошая жизнь до», и «хорошая, но другая жизнь после».

Привёл в порядок квартиру, обновил гардероб и устроился на подработку (к сожалению, далёкую от науки), которая почти удвоила мой доход. Решил, что пора знакомиться. Раньше, видимо, была корона равенства, страх отказов, непонимание естественности мужской инициативы. Перечитал посты про всё это, про знакомства и первые свидания, про правку локуса. Стараюсь все внутренние сомнения и тревоги, когда их рефлексирую, оборачивать в какую-то прокачку.

Периодически, ещё чуть подбамбливает от того, что всегда ты должен. Стараюсь в такие моменты с удовольствием воспринимать необходимость инициативы.

(Это вот пример, как корона равенства растит корону Сокровища и Победителя. Родился мужиком, значит вот такие правила. Не надо удовольствие от этого испытывать, это просто реальность. Но человек в короне не может смириться с правилами и ограничениями и начинает этим всем кормить корону. Она называет это “оборачивать в прокачку”, но это корм короне. “Как хорошо быть мужчиной!” говорят себе те, кого бомбит от того, что мужики многое должны. “А мы зато…” и начинается корм короне. Хотите поправить границы, не ищите доводов вообще. Надо значит надо, нельзя значит нельзя, точка. Понятно почему иначе не будет нормальных границ?)

Вроде даже получается в переписке, и в приглашениях на свидания. Но совсем не получается с комплиментами, или я их вообще почти не делаю, или как будто бы неуклюже. А с сокращением дистанции, флиртом или переводом разговора в романтическую плоскость вообще беда. Хочется понять, как и куда двигаться в этих направлениях.

(Не получается, потому что он пытается удовольствие извлекать и как-то этим кормить корону. Понятна связь?)

Конкретный сюжет о К.. Кажется, упустил с ней много возможностей поднять свою СЗ. Итак, зарегистрировался в тиндере. На второй день совпала пара, на следующее утро нашёл на её фотографиях за что зацепиться, написал, разговорились. Спрашивал больше я про неё, но и она не сильно отставала. Под вечер пишет, что странно, обычно на пятом предложении разговор затухает. Спрашиваю, а на каком предложении её обычно в кафе приглашают. В итоге встречаемся вечером в кафе, дарю ей символический цветок, болтаем часа четыре до закрытия. Обо мне, о ней. Я отвечаю на её вопрос про мою науку, она говорит: а ты, мол, хорошо рассказываешь, натренировался. Выясняется, что нет, что это моё первое свидание за много лет, и что я недавно разведён. Она говорит, что тогда мне рановато ходить на свидания, вон как в лице изменился на этой теме. Говорю, что всё это уже в прошлом, а изменился потому, что понимаю, что К. вот так вот может реагировать, и надо как-то выруливать. Обсуждаем, что я теперь в знакомствах вроде как, и динозавр, и новичок. Говорит, что теперь не принято говорить «свидание», и что вообще всё по-другому. Например, что не знакомятся на улице или в машине. Ну или, что она уже не в том возрасте.

(У женщины этой выше ОЗ, но громко тикают часики. В целом он ей понравился, но ее интересует, насколько динамика может быть быстрой и гладкой и без ее вложений. Поэтому она огорчается, что он только что разведен. Значит активно по рукам сейчас пойдет, думает она, и будет по жене скучать, и вообще не готов для новой истории. И она ему это откровенно вваливает в форме щипцов. Мужики, если вы видите перед собой паровоз из-за часиков, но этот паровоз кажется вам привлекательной женщиной, все ваши ответы на щипцы подобные должны быть с переходом на личность. Она вам “тебе рано ходить на свидания”, вы ей “а я и не хочу на другие свидание, я бы с тобой хотел общаться”, она вам что-то про женщин вообще, а вы про нее, про нее. Понятно почему это важно? С женщинами вообще, а в такой ситуации особенно)

После закрытия чуть-чуть гуляем, мёрзнем, вызываюсь её проводить домой, заказываю такси. Прощаемся около её дома, пауза, зовёт на чай. К такому развитию событий я был не очень готов. К. мне понравилась, но ощущения прямо огня ни с какой стороны у меня не было. Сразу по заходу в квартиру сокращать дистанцию я не решился, а потом момента не было вообще, а создавать я их не умею.

(Мамина конфета была не готова. Она тоже была не готова, но у нее паровоз и часики. А он своим кислым лицом дал ей понять, что это для него не такой уж подарок)

Мы сидели через стол на кухне, и разговор был просто о каждом из нас, но это не был флирт, и не было даже романтической плоскости. И как туда перевести нет идей. После полуночи прощаемся, перед уходом говорю единственный комплимент за вечер: что-то про её улыбку, а после вечером пишу ещё небольшой комплимент. За этот вечер я узнал много. Например, что она была замужем давно и недолго. И что её отношения не длились больше 3 лет. И что её последние отношения закончились год назад, и вот она полгода назад сдалась, поставила тиндер, но там всё плохо. Рассказывала про некоторые неудачные свидания в тиндере.

(Ей и так неудобно, что она его позвала к себе, поэтому она конечно держится холодно. Но для мужчины без короны равенства такое приглашение – это уже огромный шаг женщины, и он должен показать, что готов к сближению, если она ему нравится. И он должен быстро определиться, хочет он продолжения или нет. И если да, то ответить на этот большой шаг двумя шагами. Например не говорить о жене, а говорить только о ней, не рассуждать о женщинах вообще, а все переводить на их отношения и прямо спрашивать, нравится ли он ей, может ли она встречаться с ним. Ну и руки протягивать, если ответ ее хотя бы условно положительный. Кто понимает, почему руки?)

К. 34 года, на 2 года младше меня, детей нет, внешность не модельная, но симпатичная девушка. Когда улыбается, мне прямо очень нравится, любуюсь. Дом новый в неплохом районе, квартиру купила недавно. Очень много путешествует. Я-то про себя думал, что сам не мало, а она так раза в два почаще. Из разговоров о работе, и этого всего, становится ясно, что зарабатывает она очень неплохо, скорее всего в разы больше меня. Что, очевидно, влияет на мою ОЗ относительно неё. С этим, конечно, не до конца понятно, что делать. Отчасти из-за того, что б подтянуться, я согласился на подработку и купил себе одежды дороже того, что покупал раньше.

(Здесь понятна его оценка из-под короны? Хотя он думает, что оценивает очень трезво и самокритично)

На следующий день пишу. Она упоминала квесты, а мне хочется создать момент для сближения, приглашаю её на среднестрашный квест с актёрами. Пугаться не хочет, говорит, давай просто квест: испытаем ум твой и мой. На первом свидании узнал её любимые цветы, но уже не сезон, найти не смог. Купил в итоге букет других, но не самых обычных. Перед квестом встречаемся, говорит, мы с подругой поспорили, принесёшь ли ты цветы. Типа, подруга зашла в гости, увидела цветок. Само второе свидание прошло так себе. Квест мы еле прошли, а после в кафе было уже довольно поздно. Она позевывала, а я не догадался свернуть чуть раньше, чем она это предложит. Пока сидели, выдавил комплимент, и опять, блин, про улыбку. Проводил на такси. У дома говорит, что звать не будет.

(Он еще и свернуть сам хотел. Можете представить, каким он был кислым и холодным до этого)

После второго свидания взял паузу. Переписка, когда вот сейчас читаешь ещё ничего, а тогда по ощущениям тухловатая, давалась как-то тяжело. Паузы. При личной встрече или по телефону все гораздо лучше. Чувствую ещё, что чуть перебарщиваю с проводами и цветами, щипцы выходят. Через день пишу ей:

Я: Доброе утро, К. ) Представляешь, закрывают последние музеи, с понедельника и до января! Теперь хочется заскочить в последний вагон уходящего поезда ) Пойдём сегодня в музей!

Я: Обещаю исправиться и не дарить сегодня цветы 🙂

К: Доброе утро , я ещё толком не проснулась )

К: [В ответ на «цветы»] А когда это было плохо ?)

Я: Обещаю перестать исправляться 🙂

(Он суетится и подстраивается. Она не чувствует, что нравится ему, что он ее хочет, что он в восторге или очарован. Но видит, что он делает шаги формальные, на которые она должна отвечать)

В итоге договариваемся в музей, но позже выясняется, что она себя плохо чувствует, и к вечеру может так и не оклематься. Неуклюже предлагаю помощь: «Говорят, многим помогает каенский перец, содержит естественное обезболивающее. У меня как раз дома пачка нашлась, разреши, отправлю тебе?». Благодарит, и отказывается (всё есть).

(Здесь он тоже очень формально ухаживает. И ее от этого тоска берет)

Спрашиваю время от времени, как она, в итоге пишет:

К: Видимо я сегодня не дойду до музея

К: Ну не знаю , хочешь поехали завтра к брату

Я: <Написал сперва «Поехали! )», отправил, через минуту стёр> Хочу

К: Поехали

Я: Поехали 🙂

…

К: Формат ещё тот 🙈я еду знакомиться с девушкой брата , может Мама будет , может нет, не знаю

Я: Формат интересный 🙂

К: Завтра расскажу предысторию

Я: Я заинтригован 🙂

К: Главное понимание , что это не знакомство с родителями , а просто составишь компанию на не очень веселом мероприятии )

Я: Даже и не знаю, что думать 🙂

Я: Учитывая, что мамы может и не быть на знакомство с родителями я не рассчитывал 🙂

<Чувствую, тут можно было ответить получше.>

К: Ну по ходу Мама будет, Папы точно не будет

На следующий день она заезжает за мной, и мы реально на третье свидание едем к её брату на ДР, где очень узкий круг людей: перечисленные, да пара друзей. В середине мероприятия, К. задают прямой вопрос про нас, она говорит, что я просто знакомый, типа несколько дней друг друга знаем. Присутствующие удивлены, но настроены довольно доброжелательно, а до этого воспринимали меня, видимо, как её парня.

(У нее дела совсем плохи видимо. С часиками. Раз она ненужного в целом мужика тащит к родственникам. Но все равно это большой шаг от нее, даже со всеми ее оговорками, и он должен был отвечать двойным. Кто понимает, как он себя вести должен был?)

Вечер проходит по-семейному, пикируются с братом иногда. Едем обратно, говорит, что вот, ты, мол, многое мог про меня понять, я тут была настоящая. Так и так, говорит, что про меня понимает тоже. Если коротко, то я хороший парень: умный там, порядочный и т. п.. Где-то попала, где-то нет. Говорю, что, мол, даже, если б всё было бы и так, я б никогда в жизни не подтвердил бы.

(“Да, я такой, а еще очень скромный”)

Когда были в гостях, брат слегка потроллил её за предмет гардероба, который стоит немало, как 1.5 средних зарплаты в нашем городе. Дороже раз в 10, если не больше, чем самый дорогой такой у моей бывшей жены. При том, что вся остальная семья у неё, похоже, более-менее обычная по доходам. Думаю, доход у брата, например, не выше моего научного дохода. Она же сама с нуля поднялась. В машине пока едем, говорит, что, мол, ты всё слышал, наверное понимаешь, что у меня высокие требования. Говорю, что не могу отвечать за требования другого человека, на то он и другой человек. Добавляю, что вообще, я стараюсь. Она говорит, что видит. Стоило бы наверное тут сказать, что «не понимаю», и предложить ей явно требования озвучить.

(Да, если бы фокус был на ней, он бы обязательно расспрашивал и все ее намеки использовал, чтобы выводить ее на откровенность, а откровенность использовал бы, чтобы кидать шары. Но его фокус на себе и он переживает о разнице доходов, как будто эти переживания украсят его, а не сделают кислыми его щи)

В конце довозит меня до дома, ещё не очень поздно, и я приглашаю её подняться, посмотреть кино. А у меня дома проектор, большой экран, звук, классно. Она говорит, что «пока не готова», и что в первый раз меня пригласила «из вежливости». Отвечаю, что «так и я из вежливости», но добавляю, что мне очень нравится её «пока». Говорю «ужасно хочется тебя поцеловать», говорит, что рано ещё. Прощаемся. Остаток вечера предлагаю ей фильмы романтические на посмотреть у меня.

(Боится поцеловать. Хочет обсудить сначала их поцелуи и свое ужасное желание)

Следующим днём зову её в театр, отвечает: «Боже Боже ) вот это скорость ) я боюсь , что я не успею к 19 собраться и выйти , … работу работаю 😟». К. уезжает в отпуск с подругой, и говорила, что будет много работы на неделе. В итоге из-за занятости переносится на через день, а через день пишет, что всё-таки никак не сможет до отъезда. А я нашёл необычный спектакль, пишу ей, что жалко, мол, спектакль зацепил. Спрашивает, во сколько и где. Пишу, что мне неловко, и что будут ещё сеансы после возвращения. Зовёт пообедать вместе (я как раз работаю возле неё), но в тот день я не на работе. Позвонил на следующий день, сказал, что просто хотел голос услышать, чуть поболтали. На следующий день пишет сама, вроде даже попереписывались неплохо, но под конец дня всё равно чуть подсдулся разговор.

(Ну вот у нее уже сил нет ходить к нему на его занудные свидания, хотя часики тикают и разбрасываться даже такими вариантами она не хочет. Но влюбиться он ей возможности не дает, даже учитывая свою фору)

Улетает. Пока она на югах переписка плюс-минус вялая, раз в два дня. Меня слегка морозит. По её возвращении не пишу ничего пару дней.

(Совсем дурак. Она приехала, а он молчит. Наверное считает, что это крючок небольшой. А может просто тухнет, поскольку все время ожидает от нее каких-то спонтанных подач. Но если бы она это умела, она была бы замужем за классным мужиком, а не куковала в девках)

В воскресенье пишу, зову на тот спектакль. Пишет, что идёт в кино. Добавляет: «А ты пропал, я удалила тиндер, телефон не записала конечно, и у меня накрылся мессенджер, вся переписка и звонки пропали». А у неё какой-то пунктик на записывание телефона. Спрашиваю, нет ли лишнего билетика. Пишет, что идёт с подругой. Звоню: выкуплю, говорю, у подруги с компенсацией игристым. Говорит, что она опытная и у неё принцип не кидать подруг ради мужчин.

(Какую-то ерунду он про компенсацию игристым. Еще и подругу настроил против себя)

Так и сяк уговариваю, ни в какую. Хочешь, говорит, завтра на этот же фильм с тобой схожу. Договариваемся. На следующий день четвёртое свидание, идём в кино. На другой, правда, фильм, т. к. тот оказался дряным. В зале кроме нас ещё пара человек, говорю: «представляешь, билеты были только на последний ряд». В кино пытаюсь обнять, она говорит «неудобно», а там, блин, реально неудобно в этих креслах. После кино чуть сидим в кафе. Спрашиваю: ты удалила тиндер? Говорит, да, надоели разговоры «как дела? как день прошёл?». У неё много работы, уезжает домой доделывать.

Через день зову на аттракцион, где ты в абсолютной темноте с незрячими гидами. Соглашается, но на завтра. За полчаса до сеанса, звонит, говорит, что доехала, но на работе форс-мажор, вынуждена вернуться, очень извиняется. Шлёт фотку в подтверждение. Уверяю её, что всё ок, что сейчас поеду к друзьям, и вообще по дороге были звонки по работе, так что я никак не напрягся. Переношу сеанс на завтра.

На следующий день К. днём встречается с подругой, пишет, что немного выпили и подругу «некуда деть», спрашивает, можно ли с ней? Отвечаю, что б приезжали. Приезжают действительно пьяненькие, идём на сеанс.

(Слово “пьяненькие” выдает заплесневелого онегина. Подруга приехала позырить на него, а он смотрит на них брезгливо, чтобы лишить себя последнего шанса)

В темноте в основном ходим за руку, приобнимаю её, она иногда ложится мне на плечо, но при этом она и без меня прикладывается, т. к. выпила. На свой счёт не очень воспринимаю.

(Вот это дурацкое “на чей счет принимать” – это все про корону. Не имеет значения счет, имеет значения только шаг к вам и ваших два шага, если вы мужчины. Но вам так хочется кормить свою корону, что вы все время приглядываетесь, на чей там счет, а можно ли проглотить или пожевать и выплюнуть)

После сеанса подруга едет домой, а я вызываюсь проводить К.. В такси кладёт сумку между мной и собой, уже никаких намёков на за руку. Несколько раз говорит, что так себе чувствует, приедет, сразу спать, и даже может таблеток каких выпьет. Я думаю, тут немало от намёка, что б я ни на что особо не рассчитывал. В подъезде говорит «надо тебе перестать меня провожать», говорю «надо наверное когда-нибудь».

На прощанье тянется поцеловать в щёку, я говорю: «К. поцелуй меня на прощанье». Отказывается, спрашиваю: «почему, я тебе не нравлюсь?». Говорит, ты хороший, но я тебя не знаю, и ещё много чего говорит. Что «нет бабочек в животе», что поцеловать почти то же самое, что лечь в постель, а на это она не готова. Говорит, ты хочешь в омут с головой? Отвечаю, что а как ещё? У тебя, говорит, одни долгие отношения, а у меня много было, я уже не раз обжигалась. Что-то про переехать катком. Что не может мне довериться. Спрашивает, вот ты хочешь поцеловать любую девушку? Отвечаю, что не любую, а ту, которая мне нравится. Говорит, что я парень с тиндера. Отвечаю, что я в тиндере 30 секунд был на момент встречи с ней. Говорит, что я хороший, и что непонятно почему мы с женой расстались. Говорит, кажется, я знаю, почему ты расстался с женой. Спрашиваю, почему? Ну нет, говорит, я и так как открытая книга. Но у тебя, говорит, есть что-то, чего я не знаю. Говорит, нужно довериться. Спрашиваю, сколько ещё нужно свиданий? Два, пять? Да не в этом дело, говорит.

(Она представила, что придется еще пять раз уныло таскаться с ним то в музей, то на квест, и ей стало дурно. Она пытается ему объяснить, что должно влечение появиться хоть небольшое, а его нет)

Спрашиваю, ну в горы нам с тобою что ли пойти? Она как-то так, типа, мол, как вариант, но нет. Мы с тобой, говорит, взрослые люди. Каждый из нас, говорит, может делать то, что считает правильным: и ты и я. И не делать того, чего не считает правильным. Я, говорит, вижу, что ты делаешь (в том смысле, что оценила старания). Я не могу пойти против себя, добавляет. Протягиваю, что-то типа «лааадно, спокойной ночи». Ухожу.

Вообще, то, что у неё нет бабочек в животе, это я давно чувствовал, и что с сокращением дистанции как-то всё не очень. Ну и с динамикой моей СЗ наверное. Поэтому у меня на этот день был (видимо, штурманский) план попросить поцелуй на прощанье, и да-да, нет-нет, и если нет, то дистанция.

Думал, в любом случае приподнимется СЗ, а там будь как будет. Проблема в том ещё, что я влюбляться начал немного, а при такой несимметричности, это явно не зачёт. В итоге, всё не плану, конечно, и шара-то ни одного нормально не кинул. Сказал просто «которые нравятся», а не «которые очень нравятся». Или там про немного влюбился тоже не сказал перед уходом. В общем, как-то слабо вышло.

(Он все время рассуждает про женщин вообще, про коллектив женщин некий, которые ему нравятся или очень нравятся. Ни разу не говорит про нее. И еще хочет растить свою СЗ, компенсируя разницу ОЗ. За него ее тикающие часики, а больше вообще ничего)

До этого ни с кем больше не встречался, даже переписываться на тиндере не хотелось. Но на следующий день договорился о первом свидании с ещё одной девушкой. Через день сходил, хорошая. С К. подотпустило.

К. я больше не писал, от неё тоже за неделю ни весточки. С одной стороны, понятно, что я по ОЗ и СЗ не дотягиваю, мне так прямым текстом-то и сказали. С другой, она живо откликалась на мои предложения, часто день в день, эта странная поездка к брату там, или всё-таки какое-никакое сокращение дистанции на последнем свидании. Если, конечно, это не шкатулка всё. Из шагов её: несколько раз писала первая (шаг ли?) и приглашала на обед. Ну и как будто бы у меня ещё есть небольшой запас по шагам. Может ещё СЗ моя чуть поднялась на дистанции.

(Объясните автору, почему от такой дистанции СЗ не поднимается)

Я вообще раньше считал себя человеком с чувством юмора, шутил много. Но тут как-то так получается, что на свиданиях, особенно с К., я почти не шучу. Развод, конечно, меня осерьёзнил, и это прямо мешает, похоже.

(Потому что фокус сполз на себя, свою боль, на свою шкатулку, за счет сбора которой автор надеется “прокачаться”. Боится слива, боится лишний шаг сделать, чтобы корона не упала)

Мне надо съездить напоследок в пока ещё мой загородный дом (он отходит к бывшей жене). Дом сам по себе классный, и поездка туда может быть мини-приключением, по дороге есть интересные места. Хочу позвать К.. Что, мол, ты говорила, что мало меня знаешь, так есть неплохой вариант узнать меня сильно получше.

(Не надо возвращаться к тому разговору. Можно позвонить и позвать, сказав, что соскучился, и что поездка будет интересной, что там много интересных мест. Улыбаться, включить музыку, купить еду по дороге в машину. Спросить ее, выйдет ли она за вас замуж. Не знаю уже, что делать при такой небольшой СЗ. С одной стороны был перевес ее шагов, но и сформулированный отказ тоже уже был. Тако что теперь все сложно)

Альтернатива, конечно, отлепиться. Но боюсь, что с другими девушками будет та же фигня. А помимо дома и отлепиться есть ещё идеи. Бывшая жена рассказывала, что мои друзья – это был важный фактор в начале наших отношений. А у меня друзья интересные (есть учёные, журналисты, политики, бизнесмены, да, в целом, интеллигенция разносторонняя), и их ко мне отношение – как будто бы крючок. Квартира моя аккуратная, там кинотеатр, старинные штуки, технические всякие интересные вещи – тоже вроде крючок.

(Автор, забудьте про крючки. Вам очень далеко до этого. Вам пока надо научиться не нагонять смертную тоску и не отмораживать женщин)

Ещё я последние годы участвую в одном известном в нашем городе некоммерческом проекте. Первое время, где б я не оказался, обязательно разговор сводился к его обсуждению и расспросам меня. И даже до сих пор: на днях знакомый привёл в общую компанию девушку, и в первую очередь про меня рассказал ей. То есть вот ещё потенциальный крючок.

Эволюция, подскажите, пожалуйста, стоит ли мне продолжать что-то с К. и хорошая ли идея с домом?

(Сама по себе идея с домом обычная. Вопрос сможете ли вы, автор, отодрать от себя фокус и попытаться развлечь девушку, не думая непрерывно о ее отношении к вам и о своей голодной короне. Просто попробуйте научиться вызывать у женщин улыбку)

Как мне научится делать комплименты и вообще сокращать дистанцию с девушками? И что мне в себе следует поменять, чтобы моя СЗ росла в начале знакомства?

(Имидж надо менять, кислые щи стирать с лица, учиться говорить с женщиной не о женщинах, а о ней самой. Это в первую очередь)