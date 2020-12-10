 

Мнение: “Парад победы” в Баку

10.12.2020, 21:58, Разное

Полная запись военного парада в Баку в честь победы над Арменией в Карабахе.

Источник: Colonel Cassad



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