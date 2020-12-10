 

Мнение: О минутке торжества российских антипрививочников

10.12.2020, 21:56, Разное

Что ж, скрывать и замалчивать больше нельзя. Ведь появились строго научные данные насчёт обязательных прививок от инфекционных болезней… Включая и CoVID-19, кстати.

Ух, сейчас, наверное, начнётся вот это самое – «А мы знали, знали!» и даже «А мы же вас предупреждали!». Да, наверное, предупреждали.

Так вот, научные данные

По ним #Россия – позади планеты всей или, как минимум, значительной её части.

Так, по недавнему опросу оказалась, что 64% жителей Земли выступают за обязательную вакцинацию. Включая, вероятно, и прививки от CoVID-19, поскольку исследование проводилось уже в период пандемии. Цифры отличаются от страны к стране, но почти во всех странах, от первого мира до третьего, больше половины населения согласны с обязательной вакцинацией.

Кроме России. У нас за обязательную вакцинацию выступает 44% населения. И мы – единственная из вошедших в опрос стран с результатом ниже 50%. А также с самым высоким числом решительных противников обязательной вакцинации – 29%, почти что каждый третий.

Антипрививочники могут торжествовать. И даже вещать, что под видом вакцинации от коронавируса организовано массовое наночипирование ничего не подозревающего населения. Другие их аргументы аналогичного качества, но… Антипрививочники в России – это сила.

А вы будете прививаться от коронавируса, если появится такая возможность?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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