 

В центре биомедицинских технологий в Красногорске случился пожар

10.12.2020, 21:54, Разное

На первом этаже здания лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в подмосковном Красногорске произошел пожар, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Для тушения огня на место прибыли 16 единиц техники и 55 человек.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Угрозы распространения пожара на соседние постройки нет. Площадь распространения огня устанавливается.



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