Ученые из США рассказали об опасности кошечьих царапин для психики

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10.12.2020, 21:52, Разное

Игры с домашней кошкой являются не такими безобидными, как кажется. В Университете штата Северная Каролина (США) исследователи выяснили, что царапины любимого питомца способны вызывать расстройства психики.
Исследователи выяснили, что проблемы с психическим восприятием у человека возникают из-за живущей в теле животного особой бактерии – Bartonella henselae. Заражение патогеном сопровождается сыпью, лихорадкой, тошнотой, проблемами со зрением, в более тяжелых случаях инфицирования может появиться расстройство нервной системы, нарушится нормальное функционирование внутренних органов.

Источник заболевания – котята, в чьих выделениях и на когтях обитает Бартонелла. Из-за одной незначительной царапины в организме хозяина животного может появиться потенциально опасная инвазия. Ученые ранее полагали, что заражение Bartonella henselae длится недолго, но после анализа новых случаев они выяснили, что патоген провоцирует длительные расстройства психики.

В рамках работы американские эксперты выявили у 29 пациентов связь бактерии с появлением мигреней, депрессией, тревожностью, расстройствами сна. У одного из подростков, контактировавшего с питомцем, возникли признаки, указывающие на шизофрению.



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