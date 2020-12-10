Ученые из США рассказали об опасности кошечьих царапин для психики

10.12.2020, 21:52, Разное

Игры с домашней кошкой являются не такими безобидными, как кажется. В Университете штата Северная Каролина (США) исследователи выяснили, что царапины любимого питомца способны вызывать расстройства психики.

Исследователи выяснили, что проблемы с психическим восприятием у человека возникают из-за живущей в теле животного особой бактерии – Bartonella henselae. Заражение патогеном сопровождается сыпью, лихорадкой, тошнотой, проблемами со зрением, в более тяжелых случаях инфицирования может появиться расстройство нервной системы, нарушится нормальное функционирование внутренних органов.

Источник заболевания – котята, в чьих выделениях и на когтях обитает Бартонелла. Из-за одной незначительной царапины в организме хозяина животного может появиться потенциально опасная инвазия. Ученые ранее полагали, что заражение Bartonella henselae длится недолго, но после анализа новых случаев они выяснили, что патоген провоцирует длительные расстройства психики.

В рамках работы американские эксперты выявили у 29 пациентов связь бактерии с появлением мигреней, депрессией, тревожностью, расстройствами сна. У одного из подростков, контактировавшего с питомцем, возникли признаки, указывающие на шизофрению.