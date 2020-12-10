Журналист The National Interest назвал самые кровопролитные войны в истории человечества

10.12.2020, 21:52, Разное

Петер Сучиу, представляющий американское издание The National Interest, назвал войны, являющиеся самыми жестокими и кровопролитными за всю историю человечества. Самый страшный рекорд по ущербу и смертоносности у Второй мировой войны (1939-1945).

В статье эксперт упоминает Первую мировую войну (1914-1918), унесшую около 40 миллионов человеческих жизней. Непомерные амбиции ведущих европейских государств, борющихся за влияние, стали причиной боевых действий, затронувших территорию Малой Азии, Европы и африканский континент. Вторая мировая война, по официальным данным, стала причиной гибели до 80 миллионов людей. Во время этого кровавого конфликта впервые была применена ядерная бомба.

Число жертв Монгольских завоеваний (1206-1368) достигает 40 миллионов, как и в результате военных противостояний на территории Китая во втором и третьем веке. Из-за Наполеоновских войн (1799-1815) погибли 7 миллионов человек.

Как информирует “Политэксперт”, ссылаясь на журналиста Петера, отличающиеся особой жестокостью походы Тамерлана привели к смерти свыше 20 миллионов людей, а в результате Тридцатилетней войны в Европе (1618-1648) погибли около 11 миллионов.

Несмотря на то, что вышеуказанные военные конфликты велись на различных территориях и в разное время, проигравшей стороной всегда оказывались безвинно гибнущие люди. Войны рождали империи, перекраивали карты, но губили целые нации и народы.