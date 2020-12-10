Новый iPhone 13 могут выпустить со сканером отпечатков пальцев

10.12.2020, 21:52, Разное

В Apple решили провести опрос среди покупателей базовой модели 14-го поколения. После получения результатов производители могут выпустить новый iPhone 13 со сканером отпечатков пальцев.

Пандемия коронавируса не смогла не повлиять на некоторые правила использования установленных в продукции “яблочной” корпорации программ. Так, из-за ношения масок у многих возникли проблемы с системой Face ID, предназначенной для распознавания лиц. Программа заменила собой прежнюю Touch ID в новых моделях американского производства.

Пользователи не стали скрывать, что в период коронавирусной инфекции использовать новую систему, чтобы разблокировать устройство, оказалось не совсем удобно, информирует информационный портал “Нью Информ”. Руководство Apple уже осведомлено о появившейся проблеме и поэтому, вполне вероятно, в грядущем iPhone 13 может появиться дактилоскопический датчик Touch ID, который был впервые применен в iPhone 5S, представленном в 2013 году.