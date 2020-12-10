Глава Гостаможни Рябикин: Экспериментом может стать единовременная замена всего личного состава в одной из региональных таможен

10.12.2020, 21:40, Новости дня

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин в интервью изданию LB.ua заявил, что в качестве эксперимента сейчас рассматривается вариант единовременной замены всего личного состава в одной из региональных таможен страны.

“Мы сейчас готовим эксперимент по системе подготовки кадров внутри существующей службы, который включает в себя два элемента: отбор студентов-выпускников и ускоренную подготовку людей с таможенной специализацией на базе военнослужащих, прошедших службу в зоне АТО. Это две целевые группы, которые мы хотим сегодня подготовить. Выпускников вузов по таможенным и смежным специальностям где-то 200–250 человек в год. Количество военнослужащих мне трудно оценить, но я знаю, что сегодня есть порядка 20 тыс. прошедших “передок” человек, которые готовы активно себя проявлять в государстве. Это по данным ветеранских организаций”, – отметил Рябикин.

По его словам, по новым программам планируется обучать около 700 новых инспекторов ежегодно.

“Сейчас мы начинаем набор первой экспериментальной группы – 36 человек. Если этот курс срабатывает, мы можем одновременно обучать порядка 400 человек. По оптимистичным оценкам. В итоге я вижу возможность в год готовить порядка 700 человек по новым программам обучения. Экспериментом может стать единовременная замена всего личного состава в одной из региональных таможен”, – сказал Рябикин.

18 ноября Кабинет Министров Украины назначил генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы Украины.

В марте 2017 года Рябикин стал генеральным директором государственного предприятия “Международный аэропорт Борисполь (Киев)”, в 2005–2006 годах он занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. Рябикин также был народным депутатом третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Постоянного главы у таможенной службы не было с марта этого года, когда уволили Максима Нефьодова.