 

Конституционный суд официально назвал Санду новым президентом Молдовы

10.12.2020, 21:40, Новости дня

Конституционный суд Молдовы сегодня утвердил итоги выборов президента и назвал Майю Санду новым главой государства. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

“Суд подтвердил результаты выборов президента Республики Молдова 15 ноября 2020 года и подтвердил избрание госпожи Майи Санду президентом Молдовы”, – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что при подсчете голосов не было выявлено никаких нарушений Избирательного кодекса страны, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

“Суд принял к сведению выводы национальных и международных наблюдателей о разжигании ненависти и подстрекательстве к дискриминации, а также о неприемлемых сообщениях и заявлениях между кандидатами, которые оставили заметный негативный след в избирательной кампании. Суд подчеркнул, что любые высказывания, разжигающие ненависть, противоречат положениям конституции и что соответствующее национальное законодательство необходимо улучшить путем создания механизмов оперативного контроля и санкций. Суд направил обращение в парламент по этому поводу”, – добавили в пресс-службе суда.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Депутаты от правящей Партии социалистов Молдовы подали законопроект о выводе из подчинения президенту Службы информации и безопасности. Санду заявила, что этот документ – попытка действующего президента Игоря Додона узурпировать власть, и призвала граждан выходить на протест. Она также назвала происходящее “злоупотреблением”. 

7 декабря действие этого закона было приостановлено Конституционным судом государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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