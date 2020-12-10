 

Первый визит на посту президента Молдовы Санду совершит в Украину

10.12.2020, 21:40, Новости дня

Избранная президентом Молдовы Майя Санду свой первый президентский зарубежный визит совершит в Украину. Об этом она заявила 10 декабря во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба ведомства.

Кулеба поздравил Санду с победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Санду приняла приглашение, говорится в сообщении.

“Украина приветствует успешное проведение свободных и демократических президентских выборов в Молдове, которые четко подтвердили европейский выбор молдавского народа. Мы готовы открыть качественно новую страницу в украинско-молдавских отношениях”, – заявил министр.

Кулеба выразил благодарность Санду за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах, добавили в пресс-службе украинского МИД.

Министр также предложил Санду принять участие в деятельности Крымской платформы.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента Игоря Додона – 42,28%. Инаугурация  Санду запланирована на  24 декабря

25 ноября Санду сообщала, что намерена сразу после инаугурации провести встречи с Зеленским и президентом Румынии Клаусом Йоханиссом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Иранский ракетчик выпустил ракету по украинскому самолету без санкции командования

05.11 / Independent – протестующие жгут флаги США в ожидании окончательных результатов президентских выборов

15.07 / Эксперт: Проект «Город для жизни» изменит «островную психологию» жителей Камчатки

10.08 / В результате ЧП на Запорожском титано-магниевом комбинате три человека пострадали

07.09 / Мужчина в Подмосковье убил двух женщин из-за наследства

02.07 / Назарбаев вылечился от коронавируса

01.10 / В ЛНР раскрыли детали скандала с участием Кравчука на переговорах по Донбассу

03.10 / Компания Volvo начинает производство полностью электрического XC40 Recharge P8

06.11 / Компания Subaru представит новое купе Subaru BRZ 18 ноября

28.07 / Диетолог объяснил опасность употребления арбуза в больших количествах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска