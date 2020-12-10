Первый визит на посту президента Молдовы Санду совершит в Украину

10.12.2020, 21:40, Новости дня

Избранная президентом Молдовы Майя Санду свой первый президентский зарубежный визит совершит в Украину. Об этом она заявила 10 декабря во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба ведомства.

Кулеба поздравил Санду с победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Санду приняла приглашение, говорится в сообщении.

“Украина приветствует успешное проведение свободных и демократических президентских выборов в Молдове, которые четко подтвердили европейский выбор молдавского народа. Мы готовы открыть качественно новую страницу в украинско-молдавских отношениях”, – заявил министр.

Кулеба выразил благодарность Санду за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах, добавили в пресс-службе украинского МИД.

Министр также предложил Санду принять участие в деятельности Крымской платформы.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента Игоря Додона – 42,28%. Инаугурация Санду запланирована на 24 декабря

25 ноября Санду сообщала, что намерена сразу после инаугурации провести встречи с Зеленским и президентом Румынии Клаусом Йоханиссом.