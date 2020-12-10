ПЦР-тест подтверждает коронавирус только у 40% инфицированных – ученый

10.12.2020, 21:40, Новости дня

Тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР подтверждает заболевание только у 40% инфицированных. Об этом заявил в интервью “Укринформу” доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского государственного медицинского университета Андрей Бондаренко.

“ПЦР-тест – очень чувствительный и специфический. Материал для него берется из носа и горла, где вирус есть в первые пять дней. Затем вирус опускается ниже. Для того, чтобы полностью подтвердить диагноз, нужен уже бронхиальный секрет. Уже доказано, что по биоматериалу из носоглотки подтвердить наличие вируса можно только у 40% инфицированных”, – сказал он.

По словам Бондаренко, из-за этого, Минздрав разрешил врачам ставить диагноз “по клинической картине” без подтверждения ПЦР-методом.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине сделали 4 876 501 тест на коронавирус методом ПЦР. Подтвердили инфицирование у 845 343 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.