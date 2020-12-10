 

Россия собралась ввести пошлину на экспорт пшеницы

10.12.2020, 21:34, Новости дня

Минсельхоз и Минэкономразвития намерены введение пошлину на экспорт пшеницы из России, сообщил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

«Сейчас Минсельхоз совместно с Минэкономразвития готовит постановление, предусматривающее введение пошлины на экспорт пшеницы. Мы обсуждаем возможную формулу пошлины с представителями Минсельхоза», – передает его слова ТАСС.

По словам Зернина, Союз экспортеров зерна попросил министерство синхронизировать сроки введения пошлины со сроками введения квоты на экспорт зерна. «Мы на эту дату ориентировались. У нас контрактная кампания в разгаре, поскольку зерно контрактуется за два-три месяца вперед и сейчас уже идет фактическое исполнение ранее заключенных договоров. Для участников союза это критично, введение пошлины раньше объявленного срока привело бы к появлению серьезных убытков», – сказал председатель Союза экспортеров зерна.

Также Союз попросил Минсельхоз привязать формулу пошлины к тонне продукции, а не к цене контракта. «Я думаю, что компромиссный вариант мы найдем. Ни у кого нет задачи создавать необоснованные проблемы. Мы неоднократно говорили о том, что продовольственная безопасность страны – это задача номер один, а как вывезти излишки, мы всегда найдем приемлемый механизм», – сказал Зернин.

В последний раз пошлина применялась в РФ в сезоне 2015-2016 годов. С 1 октября 2015 года она рассчитывалась по формуле: 50% от таможенной стоимости партии минус 6500 рублей за 1 тонну, но не менее 10 рублей за тонну. В сентябре 2016 года экспортная пошлина была обнулена и с тех пор не повышалась.

Ранее американское министерство сельского хозяйства вновь повысило прогноз по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2020–2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля по 30 июня).



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Обновленный Mercedes-Benz S-Class запечатлели без камуфляжа

22.08 / К поврежденной взрывом многоэтажке в Ярославле доставили комплекс «Струна»

27.07 / За “Слугу народа” готовы проголосовать 27,8% украинцев – опрос

09.08 / В центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОН

29.09 / США собрались ввести санкции против системы денежных переводов Ирана

06.11 / Новый кроссовер Haval F5 рассекретили до презентации

26.07 / Муж соперницы Лукашенко на выборах попал в базу «Миротворца»

11.11 / Заявивший о нарушениях на выборах в США отказался от показаний

10.11 / Потеря контроля — беспомощность немецкой полиции развязывает руки неонацистам

26.07 / Le Figaro – решение по Айя-Софии поставило крест на мечтах о светской и либеральной Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска