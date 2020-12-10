Россия собралась ввести пошлину на экспорт пшеницы

10.12.2020, 21:34, Новости дня

Минсельхоз и Минэкономразвития намерены введение пошлину на экспорт пшеницы из России, сообщил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

«Сейчас Минсельхоз совместно с Минэкономразвития готовит постановление, предусматривающее введение пошлины на экспорт пшеницы. Мы обсуждаем возможную формулу пошлины с представителями Минсельхоза», – передает его слова ТАСС.

По словам Зернина, Союз экспортеров зерна попросил министерство синхронизировать сроки введения пошлины со сроками введения квоты на экспорт зерна. «Мы на эту дату ориентировались. У нас контрактная кампания в разгаре, поскольку зерно контрактуется за два-три месяца вперед и сейчас уже идет фактическое исполнение ранее заключенных договоров. Для участников союза это критично, введение пошлины раньше объявленного срока привело бы к появлению серьезных убытков», – сказал председатель Союза экспортеров зерна.

Также Союз попросил Минсельхоз привязать формулу пошлины к тонне продукции, а не к цене контракта. «Я думаю, что компромиссный вариант мы найдем. Ни у кого нет задачи создавать необоснованные проблемы. Мы неоднократно говорили о том, что продовольственная безопасность страны – это задача номер один, а как вывезти излишки, мы всегда найдем приемлемый механизм», – сказал Зернин.

В последний раз пошлина применялась в РФ в сезоне 2015-2016 годов. С 1 октября 2015 года она рассчитывалась по формуле: 50% от таможенной стоимости партии минус 6500 рублей за 1 тонну, но не менее 10 рублей за тонну. В сентябре 2016 года экспортная пошлина была обнулена и с тех пор не повышалась.

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