Присяжные оправдали врачей Белую и Сушкевич по делу о смерти младенца

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10.12.2020, 21:34, Новости дня

Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт и. о. главного врача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.

«Подсудимые Белая, Сушкевич (…) объявляются [присяжными] оправданными», – передает ТАСС слова судьи Сергея Капранова.

Напомним, Сушкевич обвиняется в совершении умышленного убийства, вторая фигурантка дела – исполняющая обязанности главврача роддома в Калининграде Елена Белая – в организации убийства.

По данным следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая якобы дала указание Сушкевич убить его, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики.

Сушкевич ввела младенцу дозу магния сульфата, тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

Между тем в Сети запустили флешмоб «Я Элина Сушкевич» и опубликовали петицию с призывом защитить врачей. Сообщалось, что медики нашли нестыковки в деле об убийстве младенца.

При этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что у следователей есть доказательства вины калининградских врачей Сушкевич и Белой в умышленном убийстве младенца.



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