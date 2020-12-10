 

Мнение: США теряют уважение

10.12.2020, 21:28, Разное

А в США продолжается странная возня вокруг результатов выборов президента. Позавчера было беспрецедентное событие – Конгресс США отказался официально признать Байдена “президент-электом”, то есть – избранным. А сегодня накат продолжился – прокуроры 17 американских штатов подали иск о непризнании результатов выборов в “проблемных” штатах.

“Представители 17 штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд США обращение в поддержку иска, который подал генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон с просьбой пересмотреть результаты президентских выборов. Об этом сообщает CNBC.
Речь идет о штатах Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния… Как отмечает Fox News, цель иска — перенести на более поздний срок назначение выборщиков из Джорджии, Пенсильвании, Мичигана и Висконсина. В иске подчеркивается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Также в нем отмечается, что новые правила, которые были приняты этими штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании”.

И одновременно Штаты пробивают очередное дно в своей становящейся уже совершенно непристойной борьбе со свободой слова в социальных сетях. Читаю сообщение на том же РБК: “YouTube решил удалять оспаривающие победу Байдена на выборах видеозаписи. С 9 декабря YouTube блокирует все видеоролики, в которых содержится информация или утверждения о том, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах мошенническим способом. Об этом компания сообщила в своем блоге”.

Блин, да что же они делают, эти сволочи?! Они же одновременно и полностью дезориентируют всех борцов с произволом в других странах, и дают козыри в руки всем охранителям и держимордам по всему миру. Были США как реальный образец свободы и демократии – и во что они теперь превращаются… Неприкрытая цензура в соцсетях, многодневные голосования, постоянная ложь в глаза, авторитарная нетерпимость и лицемерие, фальсификации, полное бесстыдство, стадность, затыкание ртов несогласным – весь набор автократа; это теперь США.

Выдумывать демократию придется опять с нуля – Штаты скурвились.

Источник: Размышления вольного социолога



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