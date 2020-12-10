Сильное либидо Пелагеи – Личное мнение

10.12.2020, 21:24, Разное

Певица лужёной глоткой Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально теперь в разводе. Имущество пока не доделили, но штамп уже им поставили.

«Она не останется матерью-одиночкой, потому что у нее очень сильное либидо», — говорят эксперты.



Фото: Соцсети

Что ж, давайте поговорим о шансах Пелагеюшки удовлетворить своё либидо.

Когда я писала пост для будущей девки Тимати, то задалась вопросом: а что это за конченная дура вообще свяжется с кудрявым?

Ответа на этот вопрос нет.

Теперь же мне интересно, а что за дебил свяжется с Пелагеей, учитывая её поведение в прошлом?

У любого человека схема выстраивания отношений, как правило, всегда одна и та же и не меняется. Где-то живёт сейчас спокойно дурачок-женатик, чья баба особенно и не волнуется за свои отношения.

Деньги есть. Возможно, дети. Оладушек не быкует, ровно сидит на жопе и не помышляет об измене — нечем ему размышлять, на головку слаб.

И вот тут появится наша Поля, как это было с Телегиным. Жена — в дверь, Пелагеюшка — тайком в дом.

«Чо, блин, с ней? Вот с этой?!», удивлённо спросит себя хорошенькая жена и тут же ответит: «Да ну не, ты чего».

И ошибётся, потому дело, конечно, не во внешности Пелагеи, а в её сибирском напоре и хватке бабушки Агафьи.

Когда женщина застукает эту базарную скоморошку с мужем, её будет от отвращения рвать. Как можно с этой дерматологической проблемой вообще связаться?! Ты чо, конченный идиот?!

Да, именно так — конченный идиот. Только такой, на мой взгляд, индивид может удовлетворить сильное либидо певицы.

Впрочем, всё, что я написала выше, исключительно моё видение ситуации и сугубо личные предположения. Я могу ошибаться, а что думаете вы?

Опишите будущего мужа Пелагеи. Какой он, на ваш взгляд?