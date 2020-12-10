 

Мнение: Мемориальная доска Лужкова

10.12.2020, 21:04, Разное

В Москве открыли мемориальную доску в память о Лужкове.
Повесели на доме на Тверской-Ямской, где с 2000-го года проживал Лужков.
Из "героев" 90х на открытии засветился бывший премьер Степашин.

В Севастополе также в течение года обсуждался вопрос увековечивания Лужкова – предлагали назвать в его честь улицу или парк, иле же поставить памятник, в благодарность за большую помощью Севастополю в период украинской оккупации.
Пока что процесс в подвешенном состоянии.

Источник: Colonel Cassad



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