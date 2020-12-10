Росгвардейцам разрешат не представляться, если у них нет на это желания

10.12.2020, 21:03, Разное

В Госдуму внесён законопроект, разработанный правительством по просьбе руководства Росгвардии – в случае, если он будет принят, росгвардейцам разрешат не представляться гражданам, если у них нет на то желания.

Согласно действующим законам, служащие ведомства могут не представляться, если им необходимо срочно пресекать нарушение закона или предотвращать нанесение вреда здоровью или жизни граждан. Проект предлагает добавить в этот перечень ещё один пункт в следующей редакции:

«Сотрудник Росгвардии имеет право не представляться или не демонстрировать (не иметь) нагрудный жетон […] если у него отсутствует желание производить эти действия в момент осуществления контакта с населением».

Чтобы сбалансировать эффект от этой поправки и учесть интересы всех сторон, закон содержит и важную поправку: не представившимся росгвардейцам запретят проводить незаконные задержания.

«Если человек не хочет, то что нам, заставлять его? А сейчас получается, что он может за такие вещи и со службы вылететь или взыскание получить. Это разумный, нужный закон», – прокомментировал инициативу глава ведомства Виктор Золотов.

Рассмотрение документа Госдумой состоится в начале 2021 года.