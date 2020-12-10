 

Мы добились освобождения Шугалея и Суэйфана общими усилиями – депутат ГД

10.12.2020, 21:00, Разное

В четверг, 10 декабря, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что российских социологов удалось вызволить из плена и вскоре они окажутся на Родине. Из России за Суэйфаном и Шугалеем уже отправили самолет. Вострецов неоднократно выступал в поддержку удерживаемых в плену россиян и благодарен каждому, кто был неравнодушен к происходящему.

“Депутаты, социологи, общественники, СМИ – все причастны к этой радостной новости”, – объяснил политик.

Он напомнил, что судьбе ученых посвятили два фильма, которые сняли по реальным событиям. Помимо прочего, около здания посольства Ливии в Москве были организованы бессрочные пикеты. В итоге благодаря совместным усилиям получилось добиться освобождения россиян из плена. Депутат Госдумы отметил, что он лично отправлял запросы в МИД и обсуждал вопросы спасения Шугалея и Суэйфана с министром Сергеем Лавровым.

Освобождение социологов политик назвал общей победой. Несмотря на многочисленные подводные камни, добавил он, совместными усилиями удалось достичь успеха. По его словам, руководство страны тщательно контролировало ситуацию, и все приложенные усилия принесли результат. Также Сергей Вострецов поздравил родственников Шугалея и Суэйфана, которые не опускали руки и не сомневались в их возвращении.

“Теперь ребята на свободе, совсем скоро окажутся в России и смогут отдохнуть”, – заключил депутат.

Социологи Самер Суэйфан и Максим Шугалей оказались в плену ливийских бандформирований в мае 2019 года. Все это время россиян незаконно удерживали в частной тюрьме “Митига”. При этом социологи согласовали поездку в Триполи с Правительством национального согласия, но это не остановило местных боевиков от преступления. За 17 месяцев заточения ученым так и не предъявили официальных обвинений.



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