 

В США одобрили безрецептурный тест на COVID-19 для домашнего использования

10.12.2020, 20:56, Разное


1
минута

Тест-система LabCorp Pixel COVID-19 Test Home Collection может быть использована только для диагностики взрослых людей от 18 лет, говорится в сообщении FDA. Механизм применения очень простой: заподозривший у себя коронавирус (например, при появлении симптомов или контакта с заболевшим) покупает тест и самостоятельно делает мазок, после чего отправляет образцы в лабораторию. Если результат положительный, с пациентом свяжутся по телефону или через лечащего врача. Уведомление об отрицательном ответе лаборатория пришлет на электронную почту пациента. 

Эта технология позволит самостоятельно принимать решение, нужна ли им самоизоляция и лечение, считает FDA. Предполагается также, что возможность провести самостоятельную диагностику без назначение врача значительно увеличит масштабы тестирования. Кроме того, это разгрузит систему здравоохранения, поскольку врачи тратят очень много времени на обращения пациентов с подозрением на COVID-19.

В ноябре FDA выдало разрешение на экстренное применение еще одной тест-системы для домашнего использования, которую создала компания Lucira. Для того, чтобы провести диагностику, пациенту также требуется взять мазок из носа и поместить в пробирку. Но, в отличие от разработки LabCorp, образцы не нужно отправлять в лабораторию, результаты можно узнать по изменению цвета индикатора устройства. Человек, который получил положительный результат, должны самоизолироваться и обратиться за медицинской помощью. Негативный результат не исключает инфекции. Если на его фоне имеются симптомы COVID-19, нужно обратиться к врачу. Однако приобрести тест-систему можно только по рецепту.

Самостоятельное использование предыдущего теста рекомендовано людям старше 14 лет. Детям 13 лет и младше тест должен проводить медицинский работник. Также тестом могут пользоваться медработники в своей практике в амбулаториях и стационарах. 



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Переход к схеме “летающее крыло” в развитии боевой авиации имеет существенные недостатки

16.10 / Россиян предупредили об угрозе взрыва популярных смартфонов

11.10 / Регина Дубовицкая исхудала на диете Елены Степаненко

10.10 / Мнение: Парад в честь 75-летия Трудовой Партии Северной Кореи

15.09 / Королева с Тарзаном после скандала с кражей опубликовала кадры с отдыха

30.09 / Поклонники раскритиковали Кристину Асмус за роль порноактрисы в фильме «Китобой»

08.09 / Брежнева пожаловалась фанатам на проблемы со здоровьем

08.08 / Из фильма «Собачье сердце» вырежут 20 минут, содержащих неуважение к представителям власти

19.10 / Готовится выход смартфона Vivo iQOO U1x с чипом Snapdragon 662 и батареей на 5000 мАч

13.07 / Ученые нашли связь между уровнем доходов человека и длиной его пальцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска