В США одобрили безрецептурный тест на COVID-19 для домашнего использования

10.12.2020, 20:56, Разное



1

минута

Тест-система LabCorp Pixel COVID-19 Test Home Collection может быть использована только для диагностики взрослых людей от 18 лет, говорится в сообщении FDA. Механизм применения очень простой: заподозривший у себя коронавирус (например, при появлении симптомов или контакта с заболевшим) покупает тест и самостоятельно делает мазок, после чего отправляет образцы в лабораторию. Если результат положительный, с пациентом свяжутся по телефону или через лечащего врача. Уведомление об отрицательном ответе лаборатория пришлет на электронную почту пациента.

Эта технология позволит самостоятельно принимать решение, нужна ли им самоизоляция и лечение, считает FDA. Предполагается также, что возможность провести самостоятельную диагностику без назначение врача значительно увеличит масштабы тестирования. Кроме того, это разгрузит систему здравоохранения, поскольку врачи тратят очень много времени на обращения пациентов с подозрением на COVID-19.

В ноябре FDA выдало разрешение на экстренное применение еще одной тест-системы для домашнего использования, которую создала компания Lucira. Для того, чтобы провести диагностику, пациенту также требуется взять мазок из носа и поместить в пробирку. Но, в отличие от разработки LabCorp, образцы не нужно отправлять в лабораторию, результаты можно узнать по изменению цвета индикатора устройства. Человек, который получил положительный результат, должны самоизолироваться и обратиться за медицинской помощью. Негативный результат не исключает инфекции. Если на его фоне имеются симптомы COVID-19, нужно обратиться к врачу. Однако приобрести тест-систему можно только по рецепту.

Самостоятельное использование предыдущего теста рекомендовано людям старше 14 лет. Детям 13 лет и младше тест должен проводить медицинский работник. Также тестом могут пользоваться медработники в своей практике в амбулаториях и стационарах.