Мнение: Азиатский авторынок России, закат гоночной эпохи и капитализация Теслы

10.12.2020, 20:52, Разное

1. К вопросу о том, от кого Россия больше зависит в плане импорта – от Запада или от Востока. В этом году более половины продаж на российском авторынке приходится на азиатские страны – Корею (30,3%), Японию (24,2%) и Китай (3,5%). И только каждый пятый автомобиль происходит из Европы (17,4%) или из США (1,8%):

https://www.autostat.ru/infographics/46454/

На заглавном графике видно резкое сокращение доли автопродукции США на нашем рынке после 2014 года. Похоже, ездить на звёздно-полосатых автомобилях у нас стало немодно. Европейские марки пока держатся, но тоже просели за 6 лет.

Что касается резкого снижения доли отечественного автопрома – с 95% в 2000 году до 22,8% сейчас – этот процесс был приостановлен всё в том же 2014 году. С тех пор ситуация успешно стабилизировалась.

2. «Фольксваген» сворачивает гоночные программы, спортивное подразделение ликвидируют, сотрудников переводят в другие отделения концерна. Журналисты полагают, что всё дело в желании «Фольксвагена» сосредоточиться на выпуске электромобилей:

https://news.drom.ru/Sport-ist-kaputt-Volkswagen-81816.html

На мой взгляд, причин может быть ещё две. Во-первых, автомобили перестали быть той вожделенной статусной вещью, какими они были ещё 20-30 лет назад. Современная молодёжь зачастую предпочитает обходиться вовсе без автомобиля, считая автофанатов или отставшими от жизни пожилыми тюленями, или представителями низших слоёв общества. Конечно, и в 2020 году многие засыпают с мечтой о мощном дорогом авто, но всё же мир смартфонов и агрегаторов такси сделал песню «Бумер» менее актуальной.

Вторая возможная причина снижения популярности гонок — роботы, которые уже сейчас показывают на треках неплохие результаты. Мы помним эту проблему по шахматам: как только стало ясно, что компьютер безнадёжно сильнее любого двуногого гроссмейстера, популярность шахмат пошла на убыль.

Впрочем, это всего лишь мои догадки. Реальную статистику мы увидим после окончания коронавирусного штиля. Возможно, строительство новых треков в России и в Китае, рост благосостояния в незападных странах в итоге сделают автогонки даже более популярными, чем раньше.

3. Весьма показательная диаграмма. Рыночная капитализация Теслы примерно такая же, как у 8 крупнейших в мире автопроизводителей вместе взятых (речь идёт о компаниях «Фольксваген», «Даймлер», «БМВ», «Дженералс Моторс», «Форд», «Фиат-Крайслер», «Пежо» и «Рено»). Однако прогнозируемые на 2022 год продажи автомобилей у Теслы меньше, чем у любого производителя из топ-8:

То есть, биржевые успехи компании Илона Маска не оправданы ни предыдущими её достижениями, ни ожидаемыми в ближайшей перспективе. Огромная капитализация основана только на вере в то, что компания покажет какие-то невероятные чудеса через 3, или через 5, или через 10 лет.

Илону Маску удивительно долго удавалось воодушевлять свою паству. Но сможет ли он делать это бесконечно? По факту, сейчас Тесла – это грандиозный финансовый пузырь.

Компании-производители электромобилей активно растут по всему миру, особенно в Китае (Нио и другие). Традиционные автогиганты, вроде того же Фольксвагена, имеют достаточно средств и компетенций, чтобы наладить собственный массовый выпуск электрокаров. Технологически производство электрических батарей заметно проще, чем производство двигателей внутреннего сгорания. А значит, конкуренция на этом рынке будет выше.