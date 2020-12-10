Известная американская телеведущая заразилась коронавирусом

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10.12.2020, 20:46, Новости дня

62-летняя известная американская телеведущая Эллен Дедженерес сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она написала 10 декабря в Instagram. 

По словам ведущей, она чувствует себя хорошо и соблюдает все рекомендации, а также уведомила о своем заражении контактных лиц.

“Увидимся снова после праздников”, – написала она.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, свидетельствуют, что по состоянию на 10 декабря в США подтверждено почти 15,4 млн случаев коронавирусной инфекции при общемировом показателе почти 69,13 млн. Жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали, согласно этим данным, 289 970 пациентов, в мире – почти 1,6 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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