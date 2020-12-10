 

В Минздраве допустили возможность бесплатной вакцинации всего населения Украины от коронавируса

10.12.2020, 20:46, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допускает возможность вакцинации всего населения страны от коронавирусной инфекции COVID-19 за счет государства. Об этом он заявил в эфире канала “Украина 24” 10 декабря. 

“Мы сейчас рассматриваем вопрос, и это подчеркивал президент, что нам нужно предоставить доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства”, – отметил он. 

Степанов уточнил, что в первую очередь бесплатно будут вакцинированы украинцы, которые входят в группы риска.

“У нас есть две составляющие по вакцинации. Прежде всего мы будем вакцинировать группу риска – это люди или по профессиональным признакам, как врачи, или по медицинским признакам. Такое количество людей составляет более 20 млн граждан”, – сказал министр. 

Он пояснил, что по медицинским признакам необходимо вакцинировать в первую очередь, так как представители этой группы риска более тяжело переносят COVID-19.

“Когда мы оглашаем каждый день число умерших [от COVID-19], то львиную долю из них составляют люди именно старшего возраста, поэтому их надо вакцинировать в первую очередь”, –- сказал Степанов. 

В Минздраве рассказывали, что определили 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о медиках, учителях, правоохранителях и пожилых людях. 

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, рассчитанных на иммунизацию 4 млн украинцев. Первые 5% доз препарата по COVAX Украина получит в начале 2021 года. 

Кроме того, Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одним китайским производителем. Степанов просил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины.

Вакцинация в Украине не будет принудительной, подчеркивал Степанов. Он считает, что нужно “максимально разъяснять и доказывать безопасность вакцин, которые будут использовать в Украине”. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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