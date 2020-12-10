 

“Укрзалізниця” планирует увеличить цены на билеты в следующем году

10.12.2020, 20:46, Новости дня

“Укрзалізниця” планирует увеличить цены на билеты в следующем году. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на финансовый план компании.

В 2021 году “Укрзалізниця” намерена увеличить чистую прибыль до 3,5 млрд грн.

При этом выручка в 86,504 млрд грн, запланированная на следующий год, на 15,4% больше ожидаемого итога в 2020-м.

Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана 2020 года и почти в два раза больше ожидаемого итога текущего года.

“В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн”, – говорится в финплане компании.

На капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,252 млрд грн, на покупку/изготовление основных средств – 8,484 млрд грн, на модернизацию основных средств – 5,785 млрд грн, на капремонт – 5,189 млрд грн.

Согласно проекту финансового плана компании, доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год – до 72,088 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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