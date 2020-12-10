 

На границе с Венгрией задержали дипломата с контрабандой сигарет – Госпогранслужба

10.12.2020, 20:46, Новости дня

Украинские пограничники на пункте пропуска “Лужанка” в Закарпатской области задержали дипломата-гражданина Венгрии с контрабандой сигарет. По информации СМИ, задержанный является бывшим депутатом парламента Венгрии. Об этом сообщила пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники сообщили, что мужчина следовал из Украины автомобилем SEAT через пункт пропуска “Лужанка”. На контрольном пункте он показал дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

“По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей Государственной миграционной службы, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой “For duty free onle”. Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость”, – говорится в сообщении.

“Украинская правда” со ссылкой на журналиста Дмитрий Тужанского сообщает, что задержан бывший депутат парламента Венгрии от социалистической партии в 2006–2010 и 2014–2018 годах Жолт Легинь.

Он добавил, что при осмотре автомобиля присутствовали представители венгерского консульства в Берегово Закарпатской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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